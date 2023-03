Chi è Edoardo Franco: finalista di Masterchef Italia 12/ Se vince taglierà i capelli a zero

Edoardo Franco: chi è il finalista di Masterchef Italia 12?

Edoardo Franco, 26 anni, si era presentato alle audizioni di Masterchef Italia 12 con un’acconciatura molto particolare e con una tuta viola leopardata che aveva fatto “impazzire” chef Barbieri e ora è uno dei 4 finalisti! Edoardo viene da Varese ed era un disoccupato, dopo aver vissuto per un periodo di tempo in Germania con la sua fidanzata, si sono lasciati ed è tornato in Italia per riscattarsi e concentrarsi sulla sua passione: la cucina. Un personaggio divertente, energico, amante della musica elettronica e ammiratore di Chef Cannavacciuolo ma anche molto bravo ai fornelli.

Dopo aver fatto sorridere i giudici di Masterchef raccontando la storia del suo tatuaggio: la bandiera della turchia, Edoardo ha presentato un piatto delicato: “Ossimoro”: risotto all’onda con fonduta di pecorino e zucchine marinate al limone e menta. Le zucchine marinate hanno creato freschezza e sintonia nel piatto e i giudici l’hanno ritenuta una scelta interessante e ben fatta. Grazie alla sua ironia e alla sua bravura Edoardo si è aggiudicato l’ingresso in Masterclass con un grembiule bianco e ben 3 si!

Il percorso di Edoardo Franco a Masterchef Italia 12

Edoardo Franco, amante dei viaggi, si era iscritto a Masterchef Italia 12 perché voleva stravolgere la sua vita e c’è riuscito! Oltre al posto in finale, l’aspirante chef ha avuto l’opportunità di imparare molte cose nuove del mondo della cucina, dalla parte tecnica a quella “morale”, prima di entrare a Mastrrchef non aveva mai studiato o sperimentato tecniche particolari ma la sua curiosità e la sua dedizione lo hanno portato ad essere uno dei migliori fino alla semifinale.

Nella semifinale di Masterchef l’aspirante chef ha dimostrato di dare tutto se stesso per il suo sogno e nel dimostrarlo si è anche tagliato con i coltelli diverse volte, ironizzando però sul fatto che non avesse sporcato nulla. Nella puntata della semifinale, nel ristorante Mirazur (a Menton, in Francia) diretto da Mauro Colagreco, Edoardo Franco ha replicato uno dei piatti più difficili dello chef stellato e si è aggiudicato il posto in finale. Molti sul web sperano che Edoardo possa vincere Masterchef, oltre che per le sue abilità, per la scommessa fatta tra l’aspirante chef e lo chef Barbieri: Se Edoardo dovesse vincere, taglierà i capelli a zero!

