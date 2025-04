Edoardo Leo sarà ospite di Caterina a La Volta Buona nella puntata di oggi, giovedì 17 aprile 2025, insieme a Micaela Ramazzotti. Presenteranno il film che li vede entrambi protagonisti, ’30 notti con il mio ex’, in uscita al cinema da oggi. Il noto attore è nato a Roma il 21 aprile 1972 e ha manifestato la sua grande passione per il cinema e il teatro sin da giovanissimo, il suo debutto sul piccolo schermo risale all’inizio degli anni ’90, quando ha interpretato piccoli ruoli nelle serie tv I ragazzi del muretto e Avvocato Porta. Si è fatto apprezzare non poco dai telespettatori nel ruolo di Marcello nella serie Un medico in famiglia e da quel momento ha conquistato un successo dopo l’altro.

Oltre ad essere un noto e amatissimo attore Edoardo Leo è anche un talentuoso sceneggiatore e regista. Ha fatto il suo esordio al cinema nel 1997 con il film La classe non è acqua, ha poi recitato in molti altri film e serie tv come: Grazie di tutto, La vita per un’altra volta, La collezione invisibile, Don Matteo, Ma il portiere non c’è mai?, Il bello delle donne 2, Dentro la città, Scrivilo sui muri, Baciati dall’amore e molti altri ancora.

Nel 2009 l’attore ha debuttato come regista con il film Diciotto anni dopo, ottenendo un successo davvero incredibile, ha infatti vinto importanti premi come il Magna Grecia Film Festival e il Prix du public al Festival di Annecy. A fargli ottenere moltissimo successo sono stati anche altri film come: Smetto quando voglio, La dea fortuna, Lasciarsi un giorno a Roma e altri ancora. Nei mesi scorsi è tornato sul grande schermo con il film ‘Follemente’ e da oggi sarà disponibile nelle sale il film 30 notti con il mio ex.

Per quanto riguarda la sua vita privata Edoardo Leo è sempre stato molto riservato, preferisce infatti tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. L’attore da circa trent’anni è legato sentimentalmente all’ex ballerina e musicista Laura Marafioti. I due sono convolati a nozze nel 2000 e dal loro amore sono nati due figli, Francesco e Anita.