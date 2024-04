Chi è Edoardo Stoppa? Isola dei Famosi 2024/ Gli esordi in tv e l’amore per gli animali

Edoardo Stoppa, da inviato di Striscia la Notizia a naufrago all’Isola dei Famosi 2024

Questa sera aprirà i battenti L’Isola dei Famosi 2024 e come di consueto è necessario un focus su quelli che saranno i prossimi protagonisti del reality. Spicca la presenza di Edoardo Stoppa, noto ai più per la sua militanza come inviato di Striscia la Notizia ma che prima e dopo il contributo per il tg satirico vanta una carriera ancor più corposa.

Edoardo Stoppa, classe 1969, è attualmente affermato nel ruolo di conduttore ma agli albori la sua carriera sembrava poter prendere una strada differente. Come racconta Coming Soon, da giovane era forte la passione per la recitazione, così come quella per diverse discipline sportive: dal snowboarding alle arti marziali, passando per il paracadutismo. Diversamente dalle ambizioni giovanili, inizia a muovere i primi passi nel contesto televisivo a 1997 ma non nel campo della recitazione.

Edoardo Stoppa, l’amore viscerale per gli animali

La prima esperienza televisiva di Edoardo Stoppa risale al 1997 come collaboratore di Scherzi a Parte; successivamente si mette in evidenza per diverse emittenti e trasmissione, da La7 ad All Music. Come anticipato, l’esperienza professionale più nota del conduttore è quella al servizio di Striscia la Notizia dove si è concentrato principalmente in inchieste volte a tutelare il benessere degli animali, tema che vive con particolare amore e apprensione.

L’amore viscerale per gli animali sfocia dal ruolo di inviato a Striscia la Notizia all’impegno editoriale, prima con “Per fortuna che ci sei” e poi, nel 2013, con “Quattro zampe e un amore”. Per quest’ultimo lavoro riceve anche la Medaglia al merito della sanità pubblica della Repubblica Italiana. Per quanto concerne la vita sentimentale, Edoardo Stoppa – prossimo concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 – è legato da diversi anni alla showgirl Juliana Moreira; sposati dal 2017, hanno impreziosito la loro unione con la nascita di ben due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel.

