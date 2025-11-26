Edouard Rigaud, chi è il compagno di Caterina Murino: di recente sono diventati genitori del primo figlio, Demetrio Tancredi.

Dai primi passi sul set in patria al successo internazionale, Caterina Murino continua ad illuminare la sua carriera cinematografica con traguardi degni di nota. L’anno in corso è stato brillante, però, anche dal punto di vista dei sogni personali e non legati alla professione: con il compagno Edouard Rigaud ha realizzato il sogno della maternità con la nascita del loro primo figlio Demetrio Tancredi. “Un dono”, ha commentato l’attrice in un’intervista recente sottolineando la gioia per il lieto evento che senza dubbio impreziosisce ulteriormente il suo momento di vita sotto ogni punto di vista.

Chi è Édouard Rigaud, il compagno di Caterina Murino/ Genitori di Demetrio Tancredi: "Cercato a lungo"

La nascita del primo figlio di Caterina Murino ha ovviamente alimentato la curiosità dei fan sulla quotidianità dell’attrice in particolare su chi è il compagno Edouard Rigaud. Non appartiene al mondo dello spettacolo e, con discrezione, vive al fianco dell’attrice da diversi anni. Stando alle informazioni reperibili sarebbe un noto avvocato francese, per nulla interessato alla luce dei riflettori.

Caterina Murino, chi è: il test di Medicina fallito, poi Miss Italia e il cinema/ "Hollywood? Non fa per me"

Edouard Rigaud, compagno di Caterina Murino: “Mi ha cambiato la vita”

Raramente l’attrice si è espressa a proposito della propria vita privata, segno di quanto anche lei sia attenta a fattori come discrezione e privacy. Lo dimostra il silenzio più che giusto in relazione alla gravidanza almeno finchè non è appunto emersa la notizia della nascita del proprio figlio. Di Edouard Rigaud, compagno di Caterina Murino, qualcosa sappiamo anche grazie ad alcune rare dichiarazioni sul tema sentimentale fatte proprio dall’attrice. “E’ la mia roccia, aspettavo da sempre un uomo come lui; mi ha cambiato la vita, mi ha dato la forza di non arrendermi”.

Caterina Murino mamma a 47 anni: “L’età matura può essere un vantaggio”/ “E’ un momento magico”

Dalle parole di Caterina Murino si evince quanto il suo compagno – Edouard Rigaud – sia stato fondamentale non solo nel merito della loro storia d’amore ma anche come punto di riferimento nei momenti difficili. Il tutto, come anticipato, impreziosito dalla recente nascita del figlio Demetrio Tancredi che rappresenta un altro passo importante verso la costruzione di una splendida famiglia, unita e felice.