Edwige Fenech parla delle molestie subite durante un importante provino agli inizi della carriera: "Ecco perché decisi di non denunciare..."

Forse non tutti sanno che la celebre attrice e showgirl Edwige Fenech avrebbe subito pesanti molestie agli inizi della sua carriera. A tanti anni di distanza, la classe 1948 ricorda ancora molto nitidamente l’aggressione subita in occasione di un importante provino. Un episodio spaventoso a cui riuscì a sfuggire grazie alla prontezza e al suo istinto. Aveva soli vent’anni all’epoca, motivo per cui – stando a quanto rivelato a Verissimo dalla stessa Edwige Fenech – non denunciò l’accaduto.

“Quella situazione era da denuncia, ma decisi di non farlo perché non era nessuno, mentre la persona in questione era molto importante. Ero convinta che nessuno mi avrebbe mai creduto”, la confessione choc dell’attrice negli studi di Canale 5. Dunque, Edwige Fenech avrebbe subito molestie in occasione di un provino lavorativo. Fu costretta a scappare coi vestiti strappati, in preda alla paura e all’agitazione: “Sono fuggita dal palazzo così, non c’erano i telefonini…”.

Edwige Fenech, le molestie subite e il rimpianto più grande: “Oggi è più facile essere creduti”

Edwige Fenech visse dunque momenti di grande tensione e agitazione dopo l’aggressione subita durante il colloquio lavorativo. Decise pertanto di allontanarsi il più velocemente possibile dal luogo del provino, evitando però di chiamare la polizia e denunciare l’accaduto. “Un signore si propose di chiamare la polizia ma io chiesi solo un taxi. Quella persona vide in che condizioni ero”, ricorda ancora Edwige Fenech nel salotto di Silvia Toffanin.

Se le cose non sono finite male, stando al racconto della stessa attrice, è grazie alla sua prontezza di riflessi. “Gli diedi una ginocchiata efficace. Oggi c’è ancora molto da fare sul tema, ma è più facile essere creduti…”, conclude la Fenech, con una riflessione dolce e amara.