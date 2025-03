Chi è Elena Cotta, l’attrice di 101 anni: il colpo di fulmine con il marito e la carriera in teatro

Elena Cotta è una delle donne protagoniste della nuova puntata del programma di Francesca Fialdini, “Le ragazze”, che parla della storie storie di grandi protagoniste coraggiose degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Nata a Milano nel 1931 da mamma casalinga e da papà funzionario della Snia Viscosa, Elena è cresciuta in una famiglia borghese e benestante. Nelle intenzioni della sua famiglia avrebbe dovuto studiare per avviarsi all’insegnamento ma Elena aveva altre idee. Decise allora di partecipare a un provino di ammissione in una scuola di recitazione per inseguire il suo sogno di diventare un’attrice, e viene scelta.

Proprio in quella scuola di recitazione, Elena Cotta conobbe Carlo Alighiero, aspirante attore come lei. Tra i due scattò fin da subito il colpo di fulmine. Dopo il trasferimento a Roma di Carlo per frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, un anno dopo Elena lo ha seguito ed è cominciata la loro storia d’amore.

Elena Cotta protagonista con Alberto Lupo

Elena Cotta, una volta arrivata nella capitale, ha messo al mondo una bambina con il suo grande amore. La piccola Barbara non è stata però un ostacolo alla sua carriera, bensì uno sprone a fare sempre meglio. Più avanti Elena Cotta è diventata mamma per la seconda volta della piccola Olivia, oggi una donna come la sorella Barbara. Entrambe sono nate dall’amore con Carlo Alighiero, come la moglie grande attore tra teatro e cinema. È cominciata dunque dopo la maternità la sua carriera da attrice tra teatro e televisione, con il sostegno della famiglia d’origine e del marito. Per diverso tempo ha girato l’Italia con la Compagnia dei Giovani e nel 1957 è stata protagonista con Alberto Lupo di uno sceneggiato, “Tessa, la ninfa fedele”. Oggi Elena Cotta vive circondata dall’amore delle figlie e dei suoi cari nipotini.