Chi è Elena D'Amario ospite a This Is Me: ha un fidanzato? Vita e carriera della ballerina di Amici di Maria De Filippi

Anche quest’anno, Elena D’Amario apparirà nello show condotto da Silvia Toffanin, “This is me“, la cui nuova edizione parte questa sera, 16 ottobre, su Canale 5. Ma, chi è esattamente Elena? Nata a Pescara il 17 giugno 1990, ha iniziato a studiare danza da giovanissima e, a soli 18 anni, ha deciso di provare ad entrare nella Scuola di Amici. Da lì, è iniziata la sua avventura nel talent show, durata fino ad una delle ultime puntate del Serale. Dopo essere stata eliminata, poi, le viene offerto uno stage a New York con la compagnia di danza “Parsons Dance”.

Dopo l’esperienza ad Amici, quindi, Elena è volata nella “Grande Mela”, dove è poi rimasta per circa 5 anni. Grazie al suo lavoro con la Parsons Dance, è stata persino nominata ai Clive Barnes Award, conosciuti come gli “Oscar della danza”. Nel 2016, però, ha deciso di tornare in Italia per stare più vicino alla famiglia. Da allora, è entrata a far parte del corpo di ballo di Amici, fino a diventare uno dei giudici del Serale nel 2025.

Elena D’Amario è fidanzata? Tutti i dettagli

Per quanto riguarda la vita privata, Elena D’Amario ha vissuto la sua prima vera storia d’amore proprio dentro la Scuola di Amici. Durante il percorso nel talent show, infatti, aveva iniziato una relazione con il cantante Enrico Nigiotti, che aveva deciso di abbandonare il programma pur di non sfidarsi al televoto con lei. Poco dopo la fine della trasmissione, però, i due si sono lasciati, complice il trasferimento di Elena a New York.

Successivamente, pare abbia avuto una storia con Alessio La Padula, mentre, dal 2023 al 2024 è stata legata all’attore Massimiliano Caiazzo. Dopo la rottura con quest’ultimo, è stata avvistata in atteggiamenti affettuosi con il ballerino Andrea Condorelli, con il quale, però, non ha ancora ufficializzato la relazione.

