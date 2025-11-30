Amici 25, chi è Elena d’Elia: la dj 19enne che ha conquistato Anna Pettinelli al primo ascolto.

Entra nella scuola di Amici 25 una nuova allieva. Lei è Elena d’Elia, disk jockey di professione che a soli 19 anni ha deciso di intraprendere una nuova avventura nel talent di Maria De Filippi. Appena entrata, molti si sono accorti della sua presenza forte, spumeggiante e determinata, ma è stata Anna Pettinelli quella ad essere più colpita dalla cantante.

La coach, ha infatti deciso di scommettere su di lei avendola sentita cantare per la prima volta. Si è accorta che Elena d’Elia è appassionatissima di musica, e che nel corso del tempo ha scritto melodie e canzoni piene di significato e decisamente emozionanti.

Non solo, la nuova concorrente di Amici 25 è saltata all’occhio di tutti anche per il suo stile ben definito, un po’ mascolino ma che a tratti ricorda la naturalezza di Patty Smith da giovane. Ora, non ci resta che scoprire chi è Elena d’Elia, da dove viene e tutti i dettagli sulla sua vita e carriera.

Elena d’Elia, chi è: terzo posto al Cantagiro

Elena d’Elia è nata a Firenze 19 anni fa e nel corso degli anni ha perfezionato il suo talento riuscendo a risultare forte e decisa all’esterno e allo sesso tempo estremamente delicata. Tra i suoi successi, anche il terzo posto al Cantagiro nel 2022 dove ha vinto il premio speciale Roka. Quello che ha colpito di lei ad Amici su Canale 5 è la sua grande maturità che si evince nelle canzoni. I suoi brani parlano di sogni, di emozioni, di desideri e di tanto altro, e ogni frase dimostra quanto la ragazza sia in realtà più matura a livello artistico e personale di quanto si possa mai pensare.

La scuola di Amici 25 la aiuterà senza dubbio a sviluppare il proprio talento, a perfezionarsi e ad imparare ulteriori tecniche. Dopo il suo ingresso nel programma, i fan hanno iniziato a parlare di ship tra Elena d’Elia eAnna Iseppi, la ballerina originaria di Trento e concorrente del talent: la loro complicità pare essere oggi molto più di un’amicizia, anche se le due ragazze non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito al loro rapporto e alla loro situazione sentimentale.