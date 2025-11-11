Elena Monorchio e Luca Barbareschi si sono lasciati e lui ha parlato della separazione: “Una cosa che mi fa soffrire”

Certi amori finiscono. Non è vero che è matematico che vadano avanti fino alla morte di uno dei due perché la vita ha il senso dell’umorismo e dopo diverse storie alle spalle proprio quando si pensava di essere in pace ecco la batosta micidiale. È il caso di Luca Barbareschi il cui matrimonio con Elena Monorchio è finito in maniera inaspettata. Ma perché? Cos’è successo di preciso?

In un’intervista concessa a DiPiù Tv il conduttore e attore ha parlato proprio della separazione che lo ha colpito così duramente con parole chiare: “Speravo che questa volta sarebbe stata per sempre”. E poi ha aggiunto con sincerità: “A quanto pare è difficile stare con me”.

Elena Monorchio, parla l’ex marito Luca Barbareschi: “Questa cosa mi fa soffrire”

Ebbene sì, Luca Barbareschi sperava di invecchiare e stare per sempre con la moglie Elena Monorchio, ma le cose sono andate in maniera diversa e infatti si sono separati, come ha confessato lui stesso, avendo anche dei rimorsi, perché forse una parte di colpa è da imputare al suo carattere per nulla facile. “Questa cosa mi fa soffrire” ha confessato lui al magazine.

La vita sentimentale dell’attore, che si è fatto conoscere ancora di più l’anno scorso quando ha partecipato a Ballando con le stelle di Milly Carlucci dove ha ballato con Alessandra Tripoli, infatti dalla sua relazione con Patrizia Fachini ha avuto tre figli e poi altri due dalla sua ultima relazione ovvero Maddalena e Francesco Saverio.