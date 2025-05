Tra gli ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona nella puntata di oggi, mercoledì 7 maggio 2025, ci sarà anche Elena Radonicich. La splendida e talentuosa attrice è nata nel 1985 a Moncalieri, il suo congome deriva dalle origini slavo-tedesche del padre, lei però è nata in Italia e in più occasioni ci ha tenuto a precisare che si sente ‘italianissima’.

Sin da giovanissima Elena Radonicich ha manifestato la sua grande passione per la recitazione, ha infatti frequentato il Centro sperimentale di cinematografia di Roma, dove ha conseguito il diploma nel 2009. Diversi sono i ruoli che ha interpretato, non solo sul piccolo schermo ma anche a teatro, e nel 2011 ha fatto il suo debutto anche al cinema nel film di Matteo Cerami intitolato Tutti al mare.

La carriera di Elena Radonicich, nella fiction Brennero ha ricoperto il ruolo di protagonista

Grazie al suo incredibile talento la nota attrice sta conquistando non poco successo nel mondo della recitazione. Nel corso della sua carriera ha recitato in vari film e fiction, sia al cinema che in televisione, tra questi: Tutto parla di te, In My Room, Workers – Pronti a tutto, Il commissario Montalbano, La porta rossa, Sopravvissuti, Il grande gioco e altri ancora.

Nei mesi scorsi Elena Radonicich è tornata sul piccolo schermo nella fiction Rai Brennero, questa volta però nei panni di protagonista al fianco di Matteo Martari. Prima della messa in onda in un’intervista ha raccontato che solitamente non pensa mai che i personaggi che interpreta possano essere simili a lei, in quella occasione ha però ammesso che c’era una provenienza culturale e familiare che poteva essere vagamente simile. Altre curiosità sull’attrice? Non tutti sanno che in passato è stata legata sentimentalmente all’attore Gaetano Bruno, i due hanno recitato insieme nella fiction ‘La Porta rossa’. Dal loro amore è nata la figlia Anna, le loro strade però si sono divise qualche anno fa.

