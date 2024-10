Il suo è uno dei volti più belli ed espressivi del cinema italiano: sempre protagonista di grandi film e serie di successo, apprezzata da tutti, addetti ai lavori e non soltanto, Elena Sofia Ricci è una delle attrici più amate in Italia. Nata a Firenze nel 1962, è stata protagonista di una serie interminabile di successi, tra grande e piccolo schermo: in tv ha recitato in serie di successo molto amate dal pubblico, come gli indimenticabili Cesaroni, Orgoglio, Che Dio ci Aiuti e tantissime altre ancora, mentre al cinema è stata protagonista di film girati tra grandi registi come Ferzan Ozpetek, Paolo Sorrentino, Paolo Genovese, Ricky Tognazzi e tanti altri.

Elena Sofia Ricci, chi sono i genitori Paolo ed Elena e il rapporto col padre/ "Fui educata per detestarlo"

Immensa anche la lista dei riconoscimenti vinti da Elena Sofia Ricci in carriera. Ha ottenuto tre David di Donatello, nel 1988, 1889 e 2019, sette Nastri d’Argento, tre Ciak d’Oro e premi importanti anche alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Per lei anche altri riconoscimenti come il Telegatto (ne ha vinti ben due), il premio Ugo Tognazzi, gli Italian Tv Awards e non solamente. È inoltre ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana ottenuto nel 2017 per volontà del presidente Sergio Mattarella.

Silvia, Davide, Adele, chi sono i figli di Sonia Bruganelli/ Il trauma del secondogenito che pesava 106 chili

Elena Sofia Ricci: la vita privata e la fede

Nella vita di Elena Sofia Ricci non sono mancate le sofferenze. L’attrice è stata abusata nel 1974, a soli dodici anni, da un amico di famiglia: lo ha raccontato solamente tanti anni dopo, dopo la morte della mamma. Nel 1991 l’artista si è unita in matrimonio con lo scrittore Luca Damiani, per poi divorziare circa un anno dopo. Nel 1996 si è invece legata a Pino Quartullo, suo collega: dalla loro storia è nata Emma, la prima figlia. Dal 2003 al 2022 ha avuto una storia d’amore, con tanto di matrimonio, con Stefano Mainetti, dalla quale è nata Maria.

Chi sono i figli di Gabriele Muccino, Silvio Leonardo, Ilan e Penelope/ Due matrimoni e...

Elena Sofia Ricci si è definita una persona “allergica alla ripetitività”: per questo motivo ha lasciato ruoli in serie di successo come i Cesaroni, Orgoglio e ancora Che Dio ci aiuti, dove ha interpretato suor Angela. Proprio questo ruolo l’ha cambiata: lei, da “agnostica incallita”, ha conosciuto Dio, come raccontato in un’intervista a Quotidiano Nazionale. “Ho trovato la fede che poi, come per tutti, a tratti vacilla. A tratti mi arrabbio con il Padre Eterno, esattamente come fa suor Angela” ha spiegato l’attrice.