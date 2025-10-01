Elena Zhou, chi è ‘La Cina’ di Avanti un altro: il discorso da applausi sui social e il percorso verso lo show di Canale 5.

Il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti continua a regalare novità tutte da scoprire soprattutto nel merito dei protagonisti; la nuova stagione pullula di volti inediti e il focus delle ultime ore è finito su ‘La Cina’, new entry del salottino di Avanti un altro. Chi è Elena Zhou? E’ lei la prescelta per il ruolo menzionato e che – come riporta DavideMaggio – sarà chiamata in causa nel corso delle puntate per le domande a tema medicina tradizionale cinese.

Elena Zhou, ‘La Cina’ di Avanti un altro, non vanta un seguito particolarmente elevato sui social. Circa 18mila followers, sicuramente non pochi ma nemmeno tantissimi considerando gli standard che circolano nel settore. Un aspetto che è forse valore aggiunto in quanto new entry: più spazio per il racconto e per le curiosità da scoprire con lo scorrere del tempo. L’opportunità nel game show di Canale 5 arriva poco dopo l’esperienza a Miss Italia Universe dove ha rappresentato la regione Lombardia.

Elena Zhou, ‘La Cina’ di Avanti un altro: “I limiti possono essere trasformati in bellezza”

“Voglio rappresentare tutte quelle ragazzze che hanno dovuto lottare per conquistarsi un posto nel mondo”, scriveva così sui social Elena Zhou – ‘La Cina’ di Avanti un altro – poco prima di vivere l’esperienza a Miss Italia Universe. Un pensiero lodevole, di spessore, impreziosito dalle riflessioni successive: “E’ il modo di dimostrare a me stessa e non solo che se credi davvero in te puoi trasformare i limiti in bellezza, la diversità in potere”.

Insomma, il ruolo di Elena Zhou – ‘La Cina’ di Avanti un altro – sarà certamente spensierato e simpatico; al contempo, ci si aspetta un discreto spessore e soprattutto carisma stando alle premesse. Un grande acquisto per il salottino e per il game show di Paolo Bonolis che torna da oggi con la nuova edizione a partire dalle 18.45, su Canale 5.

