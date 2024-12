Eleonora Abbagnato è tra gli ospiti della nuova puntata di Storie di donne al bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta, dedicato alle storie di donne della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo che raccontano le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Tra le protagoniste della puntata c’è anche la ballerina e insegnante di danza classica e direttrice artistica italiana che in passato ha ricoperto importantissimi ruoli di prestigio. Dal 2013 al 2021, infatti, è stata étoile del Balletto dell’Opéra di Parigi, mentre dal 2015 si occupa della direzione del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Considerata una delle ballerine più famose al mondo, Eleonora Abbagnato si avvicina per puro caso al mondo della danza visto che quando era bambina la mamma la lasciava spesso in una scuola di danza dell’amica Marisa.

La danza entra così nella vita di Eleonora che dimostra sin da subito di avere un grandissimo talento che la porta a soli 12 anni a trasferisci a Montecarlo dove comincia a studiare presso la scuola di Marika Bresobrasova. Poco dopo trionfa nel concorso DanzaEuropa dando il via ad una carriera internazionale.

Eleonora Abbagnato: dalla danza al marito e ai figli

Non solo etoile di danza, Eleonora Abbagnato è anche una donna realizzata nel privato visto che felicemente innamorata di Federico Balzaretti che conosce nel 2010. I due si conoscono grazie ad un amico in comune e tra i due scatta subito la scintilla che li porta un anno dopo, per la precisone il 13 giugno del 2011, a sposarsi nella splendida cornice della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo. Proprio la ballerina e direttrice artistica ospite di Verissimo ha raccontato sul marito: “abbiamo due caratteri simili, siamo due grandi lavoratori, diamo valore alla famiglia e abbiamo lo stesso modo di affrontare le difficoltà”.

Quando Eleonora conosce Federico resta piacevolmente colpita dal suo essere padre single di due bambine nate da una precedente relazione, ma anche un calciatore impegnato attivamente. “Mio marito è sempre stato legatissimo alle figlie, attento, premuroso” – ha detto Eleonora che dall’unione con Federico ha avuto due figli: Julia e Gabriel.