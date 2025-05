Di recente l’abbiamo vista di nuovo in tv, tra i concorrenti del Grande Fratello. Dopo anni di assenza, Eleonora Cecere è tornata a mostrarsi in un reality importante come appunto quello condotto da Alfonso Signorini. L’ex showgirl di Non è la Rai, che negli anni si è allontanata dalla tv per svolgere una vita normale e dedicarsi ad un lavoro lontano dal mondo dello spettacolo e alla sua famiglia, è tornata proprio in televisione per riprendere un po’ di quella brezza di notorietà alla quale era abituata durante gli anni di Non è la Rai con Gianni Boncompagni.

In passato, Eleonora Cecere, ha dovuto fare i conti con dei momenti difficili: l’allontanamento dalla televisione, certo, ma anche una malattia scoperta per caso e presa – fortunatamente – in tempo. La ex showgirl di Non è la Rai, infatti, ha sofferto in passato di un fibroma che ha richiesto un intervento chirurgico al fine di rimuoverlo, ma i problemi non sono finiti lì. A raccontare l’accaduto, nel 2018, era stata proprio Eleonora al settimanale “Nuovo”.

Eleonora Cecere, il dramma nel 2018: “Ho rischiato la setticemia”

“A ottobre è cominciato il calvario: avevo continue emorragie e dolori lancinanti. Dopo un intervento in laparoscopia, scopro di avere oltre all’endometriosi anche un fibroma” ha raccontato nel 2018 Eleonora Cecere, che aveva reso noti i suoi problemi di salute sulle pagine di “Nuovo”. La showgirl, ancora, aveva spiegato di essere stata costretta a sottoporsi ad un’operazione piuttosto invasiva: “Per risolvere la situazione ho fatto un’isterectomia, cioè mi hanno tolto l’utero e le tube”. A complicare il tutto, però, è stata un’infezione.

Proprio a causa dell’infezione riportata dopo l’intervento, la showgirl ha rischiato la vita. “Ho rischiato la setticemia” aveva spiegato all’epoca il volto televisivo scoperto da Gianni Boncompagni. Per fortuna i ginecologi dell’ospedale Sant’Andrea di Roma erano riusciti, in quell’occasione, a salvarle la pelle. Problemi di salute che avevano segnato la vita dell’ex Non è la Rai che fortunatamente è tornata poi a star bene. Nel 2024 l’abbiamo vista tra i protagonisti del Grande Fratello, in una nuova versione di sé, anni dopo l’addio alla televisione.