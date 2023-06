Chi è Eleonora Geria, scrittrice italiana/ L’esordio editoriale con “Un senso di te”

Eleonora Geria, il libro autobiografico che racconta la sordità di suo figlio Nicola

Il contesto dell’editoria è ricco di spunti e di “penne” importanti, così come di storie che non raccontano unicamente storie astratte o frutto di fantasia, ma anche aneddoti reali capaci di sensibilizzare su tematiche troppo spesso ignorate. Di recente ha fatto il suo esordio nel mondo letterario Eleonora Geria; lo scorso 19 maggio è infatti uscito in tutte le librerie del Paese il suo racconto: “Un senso di te”. L’autrice non è particolarmente nota al settore dato il suo recente debutto editoriale, ma stando alle opinioni in rete il suo libro d’esordio risulta particolarmente apprezzato.

Chi è Nicola, figlio di Eleonora Geria affetto da sordità/ "Le decisioni prese al suo posto…"

Eleonora Geria non è avvezza ad ostentare la propria realtà quotidiana e sentimentale, almeno entro i limiti di quanto raccontato nel suo libro d’esordio: “Un senso di te”. Il racconto è per l’appunto autobiografico e racconta il toccante percorso di madre rapportato ad un figlio affetto da sordità. Il suo primogenito, Nicola, è infatti nato con questa patologia e nel suo libro d’esordio racconta diverse sfumature e circostanze che hanno caratterizzato il percorso reciproco al netto degli affetti e delle dinamiche di vita quotidiana.

Rudy Londoni, chi è l'ex marito di Patrizia Rossetti/ Il tradimento e la fine del matrimonio

Eleonora Geria, dal percorso professionale alla dedica per il padre

Eleonora Geria è laureata in scienze politiche ed è specializzata in tecniche di comunicazione. La scrittrice si presenta così su Instagram: “Autrice, parole su cui riflettere, libri per crescere, sentimenti che attraversano l’anima“. Una descrizione eloquente rispetto al contenuto del suo libro d’esordio “Un senso di te” che racchiude effettivamente quelle parole impresse nel suo profilo social. Nell’account in questione è possibile osservare contenuti di ogni genere; da momenti condivisi con la famiglia a dediche e impegni professionali.

Patrizia Rossetti, chi è e carriera in tv/ Dal debutto a Sanremo 1982 al boom su Rete4

Tra i contenuti social che più hanno commosso di Eleonora Geria, spicca la toccante dedica per l’amato padre. “All’uomo che sei stato, sempre gentile e disponibile, al padre che ho amato e che mi ha insegnato a dare valore alle persone e alle cose, a ciò che sarai sempre, una persona speciale non solo per me…”. Questa è una parte della commovente didascalia che l’autrice scelse per dichiarare tutto il suo amore per il compianto padre. Per quanto concerne la vita privata di Eleonora Geria, oltre alla storia del suo primogenito Nicola affetto da sordità, non sono reperibili ulteriori informazioni di carattere sentimentale e simili.











© RIPRODUZIONE RISERVATA