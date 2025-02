Eleonora Riso, ecco il nuovo progetto il titolo di vincitore di Masterchef Italia 13

Gli appassionati di Masterchef ricordano benissimo la cavalcata trionfale di Eleonora Riso verso la vittoria della tredicesima edizione del cooking show. Creativa ed estrosa ai fornelli, Eleonora Riso ha fatto della sua passione un lavoro. E dopo essersi presa del tempo per se stessa, la cuoca ha ripreso contatto con le cucine, dove poter esprimere il suo talento.

Dopo Masterchef Eleonora ha vissuto momenti non semplici, anche a causa degli hater e delle malelingue che avevano provato ad ostacolare. Poi però l’ex concorrente ha ritrovato la via, avviando una collaborazione con ARCI Firenze con il progetto “Sapori in Circolo”. Si tratta di un viaggio gastronomico che sembra rappresentare appieno la personalità di Eleonora, sempre più coinvolta ai fornelli.

Eleonora Riso e Niccolò Califano di Masterchef stanno insieme?

“Il grande regalo è stato quello di avere la possibilità di poter aprire la mente alla creatività. Ed è bello sapere che c’è ancora tanto da crescere”, ha raccontato l’ex campionessa di Masterchef in una intervista a Cibo Today. Per quanto concerne la vita procede tutto procede tra alti e bassi, con un nome che torna a bussare nella sua quotidianità e che anima il gossip: Niccolò Califano.

A Masterchef, Eleonora e Niccolò hanno dato la sensazione di avere un grandissimo feeling dentro e fuori le cucine. C’è chi è convinto che il rapporto si sia evoluto in qualcosa di diverso e ancora più grande dopo Masterchef, ma da questo punto di vista Eleonora Riso tiene la bocca cucita. “Non ho mai capito perché il nostro rapporto personale sia di così tanto interesse. Forse perché siamo due matti veri?”, la battuta dell’ex vincitrice ai microfoni de Il Corriere della Sera. Eleonora e Niccolò stanno insieme o sono solo amici?

