Chi è Eleonora Trezza, la fidanzata di Carl Brave: attrice, si è trasferita a Roma da Sora dopo il liceo e ha conosciuto il cantante

Nei suoi brani canta l’amore, il sentimento intenso caratteristico dell’età giovanile ma spesso anche il disincanto e la delusione. Carl Brave, uno degli artisti indie più amati sul panorama musicale italiano, trae la sua quotidiana ispirazione da un amore che fa parte della sua vita ormai da più di sette anni. Lei si chiama Eleonora Trezza, ed è appunto la fidanzata di Carl Brave. Un amore nato in età giovanile e loro, che ha portato negli anni a tante tappe importanti e ad un legame che si è rinsaldato sempre più, nonostante il successo e gli impegni di entrambi. Se Carl Brave infatti impegnato tra un album è un concerto, allo stesso modo anche Eleonora ha una vita piena di avventure e impegni.

La fidanzata di Carl Brave è infatti una giovane attrice, che sta cominciando a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. E lo fa tra un viaggio e l’altro. Diverse, infatti, le immagini di viaggetti e serate con le amiche sul profilo di Eleonora, ma non mancano anche alcuni scatti con l’artista, anche se due vivono il loro amore in maniera riservata, lasciandosi andare a pochi selfie insieme e poche dimostrazioni d’amore pubbliche. Il loro legame sembra infatti essere vissuto in maniera piuttosto intima dei due, che vivono a Roma, città che li ispira quotidianamente nei loro rispettivi lavori.

Chi è Eleonora Trezza, la fidanzata di Carl Brave: “Dolce e spontanea”

Parlando di Eleonora Trezza, diversi anni fa Carl Brave l’aveva descritta come “dolce, normale e spontanea”. Una ragazza che dunque ha rubato il cuore di Carl Brave ormai tanti anni fa, tanto che il loro amore prosegue da quasi otto anni. Eleonora, la fidanzata di Carl Brave, è originaria della Ciociaria: ha infatti studiato a Sora e dopo aver finito il liceo si è trasferita a Roma dove si è laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, studiando recitazione. “Sogno un film con Verdone” ha confessato a Leggo.