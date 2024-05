Chi è Eleonora Valli, sorella di Ludovica Valli/ Il rapporto, curiosità e vita privata

L’attenzione nei confronti di Ludovica Valli spesso viene proiettata anche nei confronti delle sue sorelle Beatrice ed Eleonora. La prima è anche lei impegnata come influencer e vanta anche un seguito piuttosto elevato; la seconda invece – classe 1994 – ha scelto una strada professionale differente e non è dunque il web ad essere il baricentro della propria quotidianità e vita professionale.

Eleonora Valli – sorella di Ludovica Valli – ha lavorato per diversi anni presso il negozio di sua madre, prima di passare al ruolo di visual merchandiser presso una nota azienda. Poche sono però le informazioni sul suo conto dato che, come sottolineato in precedenza, utilizza i social in maniera decisamente più centellinata rispetto alle sorelle impegnate come influencer. Sulla sua vita privata sappiamo che è legata da diversi anni a Luca Babbini con il quale ha dato alla luce due figli, Ludovica Allegra e Carlo Alberto.

Eleonora Valli, i rapporti con le sorelle Beatrice e Ludovica Valli

Eleonora Valli è stata spesso chiamata in causa sui social a proposito del rapporto con sua sorella Ludovica Valli. Saltuariamente alcuni utenti ipotizzano frizioni e malumori, soprattutto in riferimento all’altra sorella, Beatrice Valli. A tal proposito, proprio quest’ultima ha sempre smentito: “Voglio precisare che io e Ludovica non abbiamo litigato ma che sono molto più legata e unita a mia sorella Eleonora”.

Dunque, non c’è motivo di credere che tra le sorelle vi siano eventuali ruggini o litigi presenti ed è normale che determinati rapporti siano più stretti affini rispetto ad altri. Eleonora Valli, non a caso, in passato si è messa in mostra anche per il pubblico televisivo proprio al fianco di sua sorella Ludovica Valli e di Beatrice. Insieme vennero ospitate da Silvia Toffanin a Verissimo, raccontando proprio la natura del loro rapporto tra quotidianità, vita privata ed inevitabile esposizione social.

