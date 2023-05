ELEONORA VENTURINI STORARO, FIDANZATA DI GIANLUCA GINOBLE/ “Matrimonio? È presto”

Gianluca Ginoble, ospite a Verissimo insieme agli altri due componenti de Il Volo, ha parlato dell’amore con Eleonora Venturini Storaro, con cui ha una relazione ormai da diversi anni. È l’unico del trio ad essere attualmente fidanzato. “Lei mi è molto vicina, sta a Roma. Stiamo insieme da tanto tempo. Per sposarci però è ancora presto, si vedrà in futuro. Nel tempo si cambia, per ora no. Io sono ancora figlio, non sono pronto per essere padre. Dobbiamo aspettare”, ha affermato. (agg. di Chiara Ferrara)

Vivere a pieno il mondo dello spettacolo significa per i protagonisti arrivare inevitabilmente all’incontro, che sia professionale o affettivo. Effettivamente, è raro che la cronaca rosa racconti di personaggi noti invaghiti di volti sconosciuti al grande pubblico, salvo le consuete eccezioni. Un esempio di tale circostanza è rappresentato dall’amore da tempo consolidato tra Gianluca Ginoble ed Eleonora Venturini Storaro. Il componente de Il Volo e la modella fanno coppia fissa da oltre un anno e stando alle informazioni reperibili in rete la relazione non dovrebbe aver avuto intoppi nel corso dei mesi.

Gianluca Ginoble – tenore del trio Il Volo – ed Eleonora Venturini Storaro hanno chiaramente diversi impegni che li portano ad avere raramente una dimora fissa. Eppure, la forza del loro sentimento si evince proprio dal fatto che riescano a trovare diverse occasioni per trascorrere del tempo insieme cementando ulteriormente la relazione. A ridosso delle festività natalizie ebbero infatti modo di recarsi a Parigi, città dell’amore per antonomasia. Inoltre, la giovane sembra seguire Gianluca Ginoble anche nelle varie tournée, come nel caso della tappa al Teatro Antico di Taormina che rappresenta uno degli ultimi impegni.

Come anticipato, sia Gianluca Ginoble che Eleonora Venturini Storaro vantano una carriera piuttosto avviata oltre che impegnativa dal punto di vista dei progetti in corso e in cantiere. Mentre sono note le attività che occupano spazio nella vita del volto de Il Volo, non molti sono a conoscenza di alcune curiosità professionali riguardo la sua compagna. Eleonora Venturini Storaro, dopo essersi laureata in Scienze della Moda e del Costume ha avviato un’importante carriera nel settore, impreziosita da ulteriori studi di approfondimento. Attualmente pare che lavori principalmente come graphic designer e il suo profilo Instagram risulta particolarmente seguito.

Altra curiosità su Eleonora Venturini Storaro – fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo – riguarda un particolare rapporto di parentela. La giovane stilista è infatti la nipote di un volto iconico del cinema italiano: Vittorio Storaro. La sua attività sul grande schermo è stata principalmente quella di direttore della fotografia e vanta nella sua carriera ben 4 premi oscar grazie al lavoro svolto per pellicole del calibro di: Apocalypse Now, Reds e L’ultimo imperatore.











