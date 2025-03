Elfrida Ismolli, chi è la moglie di Edoardo Vianello: “È straordinaria“

Voce simbolo soprattutto degli anni ’60, Edoardo Vianello è spesso finito sotto i riflettori dello spettacolo anche per la sua vita privata. Il cantautore in passato è stato sentimentalmente legato a Wilma Goich, con la quale ha anche condiviso la breve ma intensa esperienza musicale ne I Vianella tra gli anni ’70 e ’80; la coppia si sposò nel 1967 ma il matrimonio durò appena 11 anni e si concluse nel 1978, tre anni prima dello scioglimento ufficiale del duo.

Successivamente si è sposato con Vania Muccioli nel 1991, mentre la sua terza e attuale moglie è Elfrida Ismolli, di origini albanesi e classe 1975, con cui è convolato a nozze nel 2006. “Ci siamo incontrati per la prima volta dal dentista“, aveva raccontato il cantautore in un’intervista passata a La volta buona. “È la mia terza moglie. Lei ha più delle altre perché prima di tutto si è veramente dedicata a me, alla mia carriera, mi segue e mi consiglia in tutto, mi veste. È straordinaria, paziente, anche se ha un carattere molto burbero…“.

Edoardo Vianello è dunque ora felicemente sposato con la moglie Elfrida Ismolli, sebbene in passato sia finito al centro della cronaca rosa soprattutto per il matrimonio con Wilma Goich. Uniti dalla passione per la musica e dalla nascita de I Vianella, sono stati legati anche da un sentimento profondo che li ha portati nel 1970 a diventare genitori della figlia Susanna, scomparsa nel 2020 per un tumore. La separazione della coppia avvenne nel 1978 e, a tal riguardo, hanno spesso fornito versioni discordanti legate alla fine del loro matrimonio.

La Goich, in particolare, ha sempre sottolineato di aver subito tradimenti da parte dell’ex marito, e potrebbe dunque essere questo il motivo del divorzio. Quando fu concorrente del Grande Fratello, raccontò: “Mi tradiva, me ne sono sempre accorta e se non me ne accorgevo, c’era qualcuno che mi avvertiva. Ho perdonato per tanto tempo perché lo amavo tanto, poi a un certo punto ti stanchi e dici basta. Non ce la fai più“. Anche lui però, in un’intervista a Chi del 2023, ammise di essere stato tradito: “Anche lei mi ha tradito, me l’ha detto e mi è preso un colpo: fingevo di saperlo già, ma soffrivo”.