Chi è Eliana Michelazzo, la protagonista del caso Caltagirone che vide come vittima Pamela Prati: l'agente ora lavora a Ibiza con un altro business

Nota per il coinvolgimento nel caso di Mark Caltagirone, ovvero il grande inganno ai danni di Pamela Prati, che credeva di dialogare con un uomo che avrebbe anche dovuto sposare ma che in realtà non esisteva, Eliana Michelazzo è originaria di Roma, dove è nata nel 1979. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è cominciata nel 2009, quando Eliana ha preso parte a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice dell’ex nuotatore Federico Mastrostefano: prima, infatti, faceva l’estetista. Dopo l’esperienza davanti alle telecamere, la Michelazzo ha deciso di fondare un’agenzia, la Aicos Management, con la quale ha cominciato a seguire numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra i quali anche Pamela Prati.

Il nome di Eliana Michelazzo è diventato noto ai più proprio quando è scoppiato il caso Mark Caltagirone. Eliana è stata infatti accusata di aver ordito un inganno e una messa in scena ai danni della Prati ma lei si è sempre difesa raccontando che in realtà ad aver tramato il tutto sarebbe stata la sua socia, Pamela Perricciolo, e non lei. Oggi Eliana, dopo aver subito le conseguenze del caso Caltagirone, è tornata a parlare davanti alle telecamere a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. La sua vita, da anni fa, è cambiata quasi completamente: per lei, infatti, sono tanti e nuovi i progetti in ballo in questo momento della sua vita.

Eliana Michelazzo, chi è: oggi è attiva nel panorama vacanze a Ibiza

Oggi Eliana Michelazzo non si occupa più solamente della sua agenzia per vip. Ha aperto anche un nuovo business ad Ibiza, dal nome “Me Concierge”, che ha come obiettivo quello di trovare alloggi, auto e di organizzare interamente il soggiorno di chi sceglie di affidarsi a lei. Un’avventura in un mondo nuovo per Eliana, che dopo il caso Caltagirone si è rialzata e dedicata a nuovi progetti.