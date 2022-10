Chi è Eliana Michelazzo, ex Agente Pamela Prati/ Da Uomini e donne al Prati-gate…

Chi è Eliana Michelazzo: da Uomini e donne al Prati-gate

Il nome di Eliana Michelazzo è salito alla ribalta negli ultimi anni per il caso Mark Caltagirone, ma il suo volto in televisione è noto sin dal 2009. In quell’anno, infatti, si affacciava per la prima volta al mondo della televisione e dello spettacolo prendendo parte a Uomini e donne, in veste di corteggiatrice. Nel dating show di Maria De Filippi ha acquisito fama e popolarità e, a seguire, ha dato il via alla sua carriera di manager dello spettacolo, occupandosi anche dell’ex primadonna del Bagaglino Pamela Prati.

Ma il suo volto diventa ancor più noto quando Pamela Prati annuncia le imminenti nozze con il fidanzato, tal Mark Caltagirone, sul quale sin da subito si è creato il mistero. La stessa Eliana Michelazzo era incaricata di occuparsi della preparazione del matrimonio che, alla fine, è stato rimandato. Il Prati-gate è rimbalzato sui principali media, dalla televisione ai giornali di gossip, alimentando curiosità e attenzioni per una vicenda sentimentale ancora oggi fitta di misteri e verità non rivelate.

Eliana Michelazzo sul caso Mark Caltagirone: la sua verità

A distanza di pochi anni dal Prati-gate, si è ritornato a parlarne per via della partecipazione di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 2022. La showgirl ne ha parlato con Alfonso Signorini durante una delle ultime puntate e, a distanza di pochi giorni, è arrivata la pronta risposta di Eliana Michelazzo che, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha raccontato la sua verità. “Inizialmente si è fatta incastrare con questa cosa mediatica che è successa a me e ad altre dieci persone. Poi ha capito che la situazione stava sfuggendo di mano” ha confessato in studio.

E aveva aggiunto: “All’epoca era nel dimenticatoio, quindi questa storia le ha dato notorietà. Io poi non avrei messo in mezzo dei bambini. Vuoi essere protagonista? Lascia stare questo discorso“. Questa sera si tornerà a parlare della vicenda mediatica nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022, dove probabilmente Pamela Prati verrà messa al corrente delle dichiarazioni della sua ex agente rilasciate a Verissimo.











