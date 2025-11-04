Chi è il nuovo eliminato del Grande Fratello 2025 della puntata del 3 novembre: fuori Francesco, salvi Jonas, Mattia e Francesca e Simone

Dopo la commovente sorpresa di Basima alla figlia Rasha arrivano le dolenti note e si scoprire chi è l’eliminato Grande Fratello 2025 della puntata di questa sera, 3 novembre 2025. A rischio ci sono madre e figlio Francesca e Simone, Jonas Pepe il ragazzo che ama la poesia ma ha mostrato anche il lato più duro di se. Mattia Scuderi, giovane siciliano che poco è finito fuori e Francesco Rana che punta tutto sulla simpatia. Simona Ventura legge il verdetto, il primo a salvarsi è Jonas Pepe.

Restano a rischio gli altri tre e l’eliminato Grande Fratello è Francesco Rana: “Va bene Simo, raga vi saluto tutti…” E poi ha ammesso a Jonas Pepe di tifare per lui. È Francesco a dover abbandonare definitivamente la Casa più spiata d’Italia, salvi invece la coppia madre e figli Francesca Carrara e Simone De Bianchi oltre che Jonas. “Evviva King Rana! Ti aspettiamo qui in studio” è stato il commento di Simona Ventura. (Agg. di Liliana Morreale)

Eliminato Grande Fratello chi è? A rischio Francesco, Francesca e Simone, Mattia e Jonas

Nuovo eliminato nella casa del Grande Fratello 2025 nel corso della puntata in onda oggi 3 novembre. Al termine della scorsa puntata, sono finiti al televoto Francesco Rana, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, Jonas Pepe e Mattia Scudieri, tutti concorrenti forti e che creano importanti dinamiche all’interno del reality show. A decidere il destino dei nominati della settimana è stato il pubblico che ha votato per tutto il tempo. Dai sondaggi del web, il nome che non rischierebbe l’eliminazione è quello di Mattia che, settimana dopo settimana, sta conquistando sempre più consensi.

Pur dividendo molto il pubblico, anche Jonas Pepe sembra destinato a restare nella casa del Grande Fratello non rischiano l’eliminazione nella puntata odierna. A contendersi, dunque, la permanenza nella casa dovrebbero essere il vigile pugliese e la coppia mamma-figlio.

Eliminato Grande Fratello 2025: Francesco Rana verso l’addio?

Dai sondaggi del web, l’eliminato del Grande Fratello 2025 dovrebbe essere Francesco Rana che potrebbe pagare lo scontro con Omer che continua ad essere uno dei concorrenti più amati dal pubblico. Non è da escludere, tuttavia, l’eliminazione di Francesca e Simone. La coppia mamma-figlio, oltre a spaccare la casa, divide anche il pubblico: da una parte c’è chi ama la loro presenza e, dall’altra, c’è chi invece non li considera fondamentali per le dinamiche della casa.

Tuttavia, dopo quanto avvenuto negli ultimi giorni con l’ingresso di Valentina Piscopo, la compagna di Domenico, Francesca ha ottenuto nuovi consensi tra il pubblico che potrebbe decidere di premiarla e con lei anche Simone. Il nuovo eliminato del Grande Fratello, dunque, sarà davvero uno tra Francesco, Francesca e Simone?