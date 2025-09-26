Elisa Angelini e Samuele Cavallo sono legati da un forte sentimento che è stato coronato dalla nascita della loro figlia Isabel

Finalmente ha inizio Tale e Quale Show 2025 con Carlo Conti e la sua irresistibile giuria che è pronta a dare giudizi sui vari concorrenti che divertiranno loro stessi e il pubblico con le più svariate imitazioni. E ogni volta che si hanno a che fare con i personaggi del mondo dello spettacolo ecco che la curiosità sulla loro vita privata si fa sempre più impellente. Tra questi l’attore Samuele Cavallo di Un posto al sole.

Chi è sua moglie? Si chiama Elisa Angelini, non si sa null’altro, e stanno insieme da circa cinque anni. Il loro amore è stato coronato dalla nascita della loro prima figlia di nome Isabella che è stata salutata con post sui social entusiasti. Non si hanno informazioni su eventuali crisi quindi sembrerebbe che tra loro stia andando tutto per il meglio.

Elisa Angelini pronta a sostenere il compagno a Tale e Quale Show 2025

Quindi il rapporto tra Elisa Angelini e il suo compagno Samuele Cavallo appare idilliaco, hanno anche una figlia di nome Isabel che è la luce dei loro occhi, che tiferà il padre guardandolo a Tale e Quale Show 2025 alle prese con varie imitazioni giudicate poi da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

E pensare che l’attore di Un posto al sole non ha avuto la figura di un padre presente e amorevole perché a circa 24 anni ha avuto lui, suo fratello e una figlia da un’altra compagna, non riuscendo a gestire tutto quanto con maturità. Solo dopo tanti anni, come ha raccontato l’attore, si sono ritrovati e sono riusciti a instaurare un rapporto d’amicizia, fino alla morte prematura a causa di una malattia.

