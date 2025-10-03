Elisa Isoardi, chi è la conduttrice tv: dal trampolino di lancio a Miss Italia alle innumerevoli esperienze sul piccolo schermo.

Miss Italia non è solo un concorso di bellezza; per molte donne di spettacolo, il concorso di bellezza ha avuto la valenza di un trampolino di lancio a prescindere dalla conquista della fascia. Tante sue colleghe sono partite proprio da lì, e anche Elisa Isoardi ha mosso i primi passi nel mondo della tv dopo la conquista, nel 2000, della fascia di ‘Miss Cinema’. Un’occasione che mette in mostra le sue peculiarità carismatiche, la sua capacità di rendersi magnetica per il pubblico che negli anni l’ha eletta tra le conduttrici più stimate e seguite.

Buona parte della carriera da conduttrice di Elisa Isoardi si concentra nel mondo Rai; da ‘Unomattina’ a ‘Linea Verde’, passando per ‘La Prova del Cuoco’. Esperienze che, come sottolineato in precedenza, hanno confermato le sue ottime doti da padrona di casa. Sulla vita privata è sempre stata molto restia, limitando il racconto alle circostanze necessarie piuttosto che ai particolari della sua quotidianità; la liaison più nota è quella con il leader politico Matteo Salvini, durata dal 2014 al 2018.

Elisa Isoardi, la grinta nei momenti difficili: dalla malattia all’incidente in un noto reality

Un successo importante nel contesto televisivo, ma non senza difficoltà nel privato; Elisa Isoardi ha dovuto affrontare un calvario importante alcuni anni fa alle prese con la malattia. Un tumore benigno ad una corda vocale che, fortunatamente, è riuscita a debellare prima che la situazione diventasse più grave: “Ho rischiato di perdere la voce”, raccontava in un’intervista del passato.

Sempre restando nel merito delle esperienze televisive, oltre alla conduzione non si è lasciata sfuggire l’opportunità di vivere un contesto e un ruolo diversi. Nel 2021 Elisa Isoardi ha infatti partecipato all’Isola dei Famosi: un’esperienza che ha messo in evidenza lati della sua persona inediti per il pubblico e che hanno contribuito ad ampliare la stima degli appassionati nei suoi confronti. L’avventura nel reality è stata anche motivo di apprensione a causa di uno sfortunato incidente che avrebbe potuto avere anche ripercussioni più gravi. Durante una prova fu infatti costretta a chiedere il supporto medico quando un lapillo infuocato le finì in un occhio. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio ma sono stati attimi di panico: “Ho pensato al peggio, non vedevo più”.

