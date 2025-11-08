Elisabetta Casellati, chi è il Ministro per le Riforme Istituzionali del governo Meloni: prima donna ad essere eletta presidente del Senato della Repubblica

Una donna di spessore ancor prima di volto politico di assoluto valore e influenza; Elisabetta Casellati è dal 2022 impegnata come Ministro per le Riforme Istituzionali per il governo Meloni ma la sua storia politica è ben più ampia e costellata da molteplici attività e impegni che l’hanno resa fondamentale per la crescita sociale e culturale del Paese. La sua storia professionale parte dalla professione per l’avvocatura; la scintilla per la politica sboccia nel 1994, anno in cui entra a far parte di Forza Italia agli albori della fondazione del partito.

Gianbattista Casellati, chi è il marito di Elisabetta Casellati/ Professione condivisa e riservatezza

Senatrice, sottosegretario alla Giustizia e poi alla Salute nei governi del compianto Silvio Berlusconi; la storia politica di Elisabetta Casellati non può essere separata dal suo percorso tra le file di Forza Italia che, come detto in precedenza, dura fin dalla fondazione del partito nel 1994. Tra i grandi meriti della sua avventura politica non può non essere menzionato il ruolo di Presidente del Senato della Repubblica; era il 2018, ed è diventata così la prima donna ad ottenere tale ruolo partecipando così ad un evento praticamente storico.

"Roma avrà poteri extra rispetto agli altri comuni"/ Casellati: "Gestirà in autonomia trasporti e turismo"

Elisabetta Casellati, il suo impegno politico tra dialogo e urgenze sociali

Sempre attenta alle questioni economiche e finanziarie del Paese, ai temi più urgenti riguardanti l’evoluzione della società in tutte le sue sfumature; Elisabetta Casellati spicca per la sua celebrazione del dialogo, al di là delle bandiere politiche. Un filo conduttore tra governo in carica e opposizione, capace di legare le variabili del pensiero politico per il bene comune che non può che essere in favore dei cittadini. Dalle violenze e disparità di genere all’importanza del trovarsi sempre d’accordo su temi umani: “C’è sempre una strada per il dialogo”. L’attuale Ministro per le Riforme Istituzionali è una garanzia quando si tratta di mettere ai primi punti dell’agenda politica le questioni più sentite dal popolo. Non meno degno di nota l’impegno di Elisabetta Casellati per la riforma del premierato: “Per garantire stabilità e credibilità internazionale, fiducia nei mercati e attrattiva per gli investimenti”.