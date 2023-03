Chi è Elisabetta Pesarese, moglie di Fabio Concato/ Le figlie Carlotta e Giulia

Elisabetta Pesarese, musa ispiratrice da 40 anni di Fabio Concato

L’amore e gli affetti più cari sono spesso un valore aggiunto per chi sceglie di raccontare la propria vita e la propria anima attraverso la musica. Ne è un esempio Fabio Concato, artista iconico nel mondo della musica d’autore e che tramite la sua arte ha raccontato l’amore viscerale per sua moglie, Elisabetta Pesarese, e sua figlia Carlotta. Entrambe hanno scelto un percorso di vita differente, decisamente lontano dalla luce dei riflettori e dal mondo dell’arte ma non per questo non influenti nella vita dell’artista.

Come anticipato, Elisabetta Pesarese non ama condividere i dettagli della sua vita privata mettendoli ipoteticamente in pasto ai social e all’opinione pubblica. Non è nota la sua attività professionale e risulta piuttosto carente anche la sua presenza sui vari social network. La donna è sposata con Fabio Concato dal 1980, superando dunque ampiamente i 40 anni di matrimonio. L’amore viscerale tra i due è testimoniato dalla carriera musicale del marito che non ha mai perso occasione per dedicare brani d’amore per Elisabetta Pesarese.

Elisabetta Pesarese e Fabio Concato: le figlie Carlotta e Giulia

Il brano più rappresentativo dell’amore tra Fabio Concato ed Elisabetta Pesarese è senza dubbio Domenica bestiale, risalente al 1982. La canzone è ancora oggi un tormentone in radio e non molti sanno quale sia stata la fonte d’ispirazione per la stesura. Come raccontato dallo stesso cantautore, la canzone nasce proprio in onore di sua moglie per raccontare quelli che furono i primi periodi del fidanzamento. In una vecchia intervista, l’autore aveva infatti spiegato come per lui quel periodo sia stato il più felice della sua vita.

Dall’amore tra Fabio Concato ed Elisabetta Pesarese è nata anche una splendida figlia di nome Carlotta, oggi 39enne. Come per la madre, anche nel suo caso vale il medesimo discorso sulla vita privata: lontana dal mondo dello spettacolo non ha mai partecipato ad occasioni che abbiano messo in circolo informazioni particolari sul suo conto. E’ noto però che Carlotta Concato ha donato ai genitori una splendida nipotina, Nina Matilda. Fabio Concato ed Elisabetta Pesarese hanno anche un’altra figlia di nome Giulia, della quale però le informazioni sono ancora più irreperibili.











