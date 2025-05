Elisabetta Sgarbi è una famosa regista ed editrice, nata a il 9 luglio del 1965 a Ferrara, ed è la sorella di Vittorio Sgarbi. Da domani 8 maggio 2025 uscirà al cinema il suo nuovo film intitolato ‘L’isola degli idealisti’ con protagonista Elena Radonicich, l’attrice ne parlerà oggi a La Volta Buona su Rai Uno.

La sorella di Vittorio Sgarbi ha conseguito la laurea in farmacia, subito dopo però ha iniziato a curare la rivista Panta. Nel 2000 Elisabetta Sgarbi ha fondato la rassegna culturale La Milanesiana. Tantissimo è il successo che è riuscita a conquistare nel corso della sua lunga carriera, di sicuro anche il film in uscita riuscirà ad ottenere non poca approvazione.

Altre curiosità su Elisabetta Sgarbi, dai successi professionali alla mancata maternità

Nel 2015 insieme a noti scrittori come Sandro Veronesi, Umberto Eco, Sergio Claudio Perroni, Eugenio Lio, Mauro Covacich, Furio Colombo e molti altri ancora, Elisabetta Sgarbi ha lasciato la Bompiani per fondare una nuova casa editrice, La nave di Teseo, per opporsi alla fusione tra Rizzoli e Mondadori.

Dal punto di vista professionale tanti sono i successi che ha conquistato, nel 2017 è diventata anche Presidente della Baldini e Direttore responsabile della rivista di fumetti Linus. È diventata anche la presidente della casa editrice Oblomov, fondata da La nave di Teseo insieme a Igor Tuveri.

Per quanto riguarda la sua sfera personale non si sa praticamente nulla, Elisabetta Sgarbi è sempre stata molto riservata ed è per questo che ha sempre tenuto lontana dai riflettori la sua vita privata. In una passata intervista concessa al Corriere della Sera ha però ammesso di essere dispiaciuta di non aver avuto figli. Lei pensava che non sarebbe riuscita a gestire lavoro e famiglia e ha scelto di rinunciare alla maternità. In merito al rapporto con Vittorio Sgarbi inveve aveva detto: “Difficile essere sua sorella, diciamo che me la cavo, lui è travolgente”.