Chi è Elisabetta Viviani, vita privata: l’ex marito Gianni Rivera e la figlia Nicole Maria Luisa

Caterina Balivo anche nella puntata di oggi de La volta buona, martedì 20 maggio 2025, ha un ricco parterre di ospiti tra cui Elisabetta Viviani, chi è? Classe 1953, ha dunque quasi 72 anni, Elisabetta è una cantante ed attrice nota soprattutto per essere l’interprete della sigla di Heidi cartone animato degli anni ’80. Per quanto riguarda la sua vita privata è sempre stata molto schiva e riservata ma negli anni ’70 è stata spesso al centro del gossip per la sua relazione con un uomo molto famoso: l’ex calciatore Gianni Rivera.

L’ex marito di Elisabetta Viviani è Gianni Rivera, ex calciatore della Nazionale e bandiera del Milan, ed ex politico. Elisabetta e Gianni si sono conosciuti e innamorati nel 1976 e l’anno dopo è nata la loro prima ed unica figlia Nicole Maria Luisa. Secondo alcune fonti i due si sarebbero sposati secondo altri, invece, no. Quel che è certo è che il loro amore è naufragato dopo pochi anni. Sulla vita privata di Elisabetta non si hanno maggiori informazioni, non si sa se ha avuto altre relazioni e se attualmente sia single o abbia un compagno.

Elisabetta Viviani chi è: dal successo e la sigla di Heidi all’oblio, cosa fa oggi

Per quanto riguarda, invece, la carriera di Elisabetta Viviani, nel 1962, a soli 7 anni inizia ad interpretare alcuni Caroselli Rai, nel 1974 debutta teatro in alcuni spettacoli dove ottiene anche il ruolo di protagonista, e nello stesso anno avviene anche il debutto in televisione nella trasmissione Operetta No, no, Nanette, mentre il partner maschile era interpretato da Claudio Lippi e il coro erano i Ricchi e Poveri. Il successo arriva nel 1978 grazie al cartone animato Heidi, la famosissima sigla è scritta da Franco Migliaccio e cantante da lei. Cosa fa oggi Elisabetta Viviani, che fine ha fatto? Nel 1999 ha recitato nella fiction di Rete 4 In Crociera mentre da molti anni presenta e conduce la manifestazione musicale Bimbofestival, dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni, svolge attività di serate come cantante e conduttrice ed è anche pittrice. Ed oggi è ospite a La volta buona da Caterina Balivo.