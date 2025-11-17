Ellen Kessler, chi è la sorella di Alice - oggi passate a miglior vita - aveva un marito? L’ex compagno Umberto Orsini e la scelta sui figli.

Ha addolorato tutti la notizia odierna riguardante l’improvvisa morte delle gemelle Kessler, Ellen e Alice: icone della tv, personaggi di spicco nella storia del mondo dello spettacolo e che proprio in Italia hanno conosciuto i fasti della loro splendida carriera. La curiosità è in fermento per chi, per questioni anagrafiche e generazionali, non conosceva le loro gesta artistiche così come tutto ciò che riguarda la loro vita lontano dai riflettori. Ellen Kessler aveva un marito e figli? Si domandano gli appassionati sempre attenti alle vicende sentimentali per i volti dello showbiz ed effettivamente le trame legate all’amore della sorella di Alice sono segnate da momenti particolarmente intensi.

Una è stata forse la storia d’amore più importante per Ellen Kessler: con l’ex compagno Umberto Orsini. Una liaison durata oltre vent’anni e che ha fatto innamorare gli appassionati; eppure, non hanno mai raggiunto il grande passo del matrimonio. Una scelta quasi reciproca anche se, stando ai racconti del tempo, per un attimo era sembrato possibile. “Dissi di sì, me lo chiese dopo 3 mesi di relazione; poi non me l’ha più chiesto”, raccontava al Corriere della Sera proprio Ellen Kessler a proposito della proposta di matrimonio da parte dell’ex compagno Umberto Orsini.

Ellen Kessler, amore ‘top secret’ dopo l’ex compagno Umberto Orsini

Niente matrimonio e nemmeno figli, Ellen Kessler ha scelto di mettere da parte il desiderio di maternità non solo con l’ex compagno Umberto Orsini ma in generale nella sua vita, così come la gemella Alice. “Abbiamo sempre voluto essere indipendenti”, una scelta legittima in quanto personale quella dell’icona della televisione italiana e che verte appunto sulla volontà di prendere in mano le redini della propria ascesa professionale anche a costo di ridimensionare l’idea di famiglia.

Per quanto concerne i tempi più recenti si sono perse le tracce sulle curiosità relative alla vita sentimentale di Ellen Kessler: nessun nuovo compagno o marito, almeno non noto alle pagine di cronaca rosa. Sempre al fianco della sorella Alice ha rivendicato però l’importanza della libertà e dell’indipendenza e, proprio con lei, ha lasciato questa terra in queste ore addolorando gli appassionati e gli affetti sinceri.