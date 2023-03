Chi è Emanuel Lo, compagno della cantante Giorgia/ Il figlio Samuel

Emanuel Lo, dal debutto televisivo alla carriera musicale

Gli appassionati del noto talent show Amici di Maria De Filippi lo stanno apprezzando come maestro di ballo, ma la carriera di Emanuel Lo va ben oltre l’attuale ruolo con radici radicate in diversi ambiti dell’arte tra palcoscenico e ruolo dietro le quinte. Nato a Roma nel 1979, si diletta come ballerino, coreografo ma anche come cantautore, riuscendo in ogni ramo ad eccellere con discreto successo. La sua passione generalizzata per l’arte nasce da bambino, partito con gli studi di chitarra e batteria e cimentandosi nella stesura delle sue prime canzoni.

Il debutto professionale risale però al 1996; tra Rai e Mediaset si impone infatti in diversi corpi di ballo sia come protagonista che come coreografo ritagliandosi uno spazio di spicco fino al 2005. Oltre agli impegni televisivi ha ottenuto negli anni diverse collaborazioni di carattere internazionali, collaborando come ballerino ai tour di Ricky Martin, Robbie Williams, Luciano Pavarotti e Kylie Minogue. Dopo i successi come ballerino e coreografo trova un discreto spazio anche nel mondo della musica, sia come interprete che come autore.

Emanuel Lo e Giorgia; l’ufficialità del rapporto nel 2004 e il figlio Samuel

Il debutto discografico per Emanuel Lo arriva nel 2007 con Woofer, singolo scritto e interpretato in collaborazione con il rapper Tormento e prodotto dalla cantante, nonché sua compagna, Giorgia. Proprio con quest’ultima inizia un sodalizio che va oltre il rapporto sentimentale e sfocia appunto in una forte intesa di carattere professionale che porterà alla realizzazione del celebre album “Stonata”, uscito nel 2007. Tra gli altri impegni professionali che hanno arricchito la carriera di Emanuel Lo sono da annoverare anche la realizzazione e partecipazione in diversi videoclip, oltre al ruolo di coreografo ad X Factor nell’edizione del 2010.

Per quanto riguarda le informazioni di carattere sentimentale e privato di Emanuel Lo, è ormai rinomata la sua relazione con l’amata e iconica cantante Giorgia. I due si sono conosciuti nei primi anni 2000 ufficializzando la relazione quattro anni dopo; sono dunque vicini alla soglia dei vent’anni d’amore e nel 2010 il loro rapporto è stato arricchito dalla nascita del loro primo e unico figlio, Samuel. Vista la giovane età non sono reperibili particolari informazioni sul ragazzo; attualmente impegnato nel coltivare gli studi liceali. Emanuel Lo e Giorgia non sono soliti condividere particolari aneddoti legati all’intimità, salvo alcuni simpatici siparietti avvenuti proprio ad Amici di Maria De Filippi in occasione di alcune ospitate di quest’anno della cantante.











