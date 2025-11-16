Emanuela Apicella, chi è la dottoressa specializzata in disturbi alimentari: co-fondatrice di ‘Food for Mind’: vita privata, marito e figli.

Emanuela Apicella spicca nell’ambito della psichiatria e in particolare per la sua ampia e lodevole attività nel settore dei disturbi alimentari; quest’ultimo è un tema nevralgico, purtroppo attuale in quanto vissuto da sempre più giovani e non solo. La presenza della dottoressa a Da Noi a Ruota Libera mette in evidenza proprio l’urgenza di porre sotto la luce dei riflettori un tema quanto mai urgente; informare e divulgare sono i mezzi più potenti per aiutare coloro che sono in difficoltà e forse non trovano i canali giusti per esporre le proprie difficoltà.

Chi è Emanuela Apicella, prossima ospite di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera? Come anticipato il suo ruolo di spicco riguarda la medicina: specializzata in psichiatria e psicoterapia con particolare attenzione alle dinamiche attinenti i disturbi alimentari. Co-fondatrice della ‘Food for Mind’, ha creato una vera e propria rete nazionale che garantisce un pregevole supporto a chi soffre di patologie legate alla nutrizione.

Emanuela Apicella, chi è la dottoressa co-fondatrice di ‘Food for Mind’

Identificazione del soggetto e sintomi, poi dell’angoscia sottostante; questi i punti nevralgici per la dottoressa Emanuela Apicella in riferimento all’approccio necessario verso coloro che soffrono di patologie e disturbi alimentari. Il tema interessa giovani di ogni età, spesso per mancanze emotive che presto sfociano in comportamenti distruttivi dal punto di vista della nutrizione. Il suo approccio e la sua attività vertono dunque in questa direzione ovvero il supporto sia psicologico che medico nei confronti di coloro che sono afflitti da tali condizioni.

Ma cosa sappiamo invece sulla vita privata della dottoressa Emanuela Apicella? Non trattandosi di un personaggio noto nel mondo dello spettacolo risulta difficile trovare informazioni riguardanti la vita privata. Ha un marito? Domande di questo genere spesso intrattengono gli amanti di cronaca rosa quando si tratta di volti celebri dello showbiz ma nulla trapela in riferimento al dottoressa che, come giusto che sia, dal punto di vista mediatico si espone unicamente con il pregevole lavoro che la caratterizza nell’ambito della psichiatria e della psicoterapia con particolare riferimento al campo dei disturbi alimentari e delle problematiche legate alla nutrizione.