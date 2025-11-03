Emanuela D'Alterio è la sorella di Domenico del Grande Fratello 2025: sui social stanno facendo discutere alcune sue mosse a favore di Benedetta Stocchi

Domenico D’Alterio è stato il grande protagonista dell’ultima settimana del Grande Fratello 2025 e lo sarà anche nella puntata del 3 novembre su Canale 5. L’ingresso della sua fidanzata Valentina ha smosso non poco le acque nella Casa, scatenato liti infuocate, durante le quali non sono mancate parole pesantissime e urla. È proprio di fronte al caos che si è scatenato in questi giorni che una persona molto vicina al gieffino ha rotto il silenzio: sua sorella Emanuela.

“Fratellone, devi sapere la verità. Per favore svegliati!”: è questo l’avvertimento che Emanuela D’Alterio, sorella di Domenico, ha lanciato al concorrente attraverso una story pubblicata sul suo profilo Instagram. Un messaggio che in poche ore ha fatto il giro del web, scatenando la reazione di molti che hanno iniziato a chiedersi la donna si stesse riferendo.

Emanuela D’Alterio dalla parte del fratello Domenico e di Benedetta al Grande Fratello 2025: il gesto social (che non piacerà a Valentina)

C’è chi ha ritenuto che, attraverso il suo messaggio, Emanuela volesse mettere in guardia il fratello proprio dalla fidanzata Valentina, annunciando verità non dette sul suo conto. Altri ritengono invece che la sorella faccia riferimento alle illazioni fatte nella Casa dai compagni d’avventura di Domenico e che, dunque, voglia metterlo in guarda da alcune persone che lui riteneva, e forse ritiene ancora, fidate. Fatto sta che le parole di Emanuela potrebbero aprire un nuovo capitolo di una vicenda già abbastanza intricata e infuocata qualora la donna decidesse di esporre pubblicamente questa “verità” alla quale ha fatto riferimento nel suo post su Instagram.

Ciò che è certo è che Emanuela crede all’amicizia nata tra sua fratello e Benedetta Stocchi, al punto da condividere sul suo profilo Instagram video dei due, scrivendo: “Adoro Benny”. Un gesto che potrebbe non piacere però a sua cognata…