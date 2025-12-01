Chi è Emanuela, la nuova dama del parterre del trono over di Uomini e Donne che arriva in trasmissione per conoscere Federico Mastrostefano.

Nuova conoscenza per Federico Mastrostefano che, chiuso il capitolo Agnese De Pasquale, sta provando a conoscere nuove dame per cominciare una conoscenza. Nel corso della puntata di Uomini e Donne dell’1 dicembre 2025, Federico torna al centro dello studio per confrontarsi ancora con Agnese a cui rinfaccia di avergli dato del latin lover. Il cavaliere, così, in studio, elenca tutte le donna con cui è uscito da quando è tornato in trasmissione sottolineando di averne baciate due, in particolare Agnese con cui la frequentazione è durata diverse settimane.

In studio, poi, Federico si confronta anche con Marta e Talia, le ultime due dame con cui ha cominciato ad uscire. Con entrambe non ci sono stati baci e, stanco di essere continuamente criticato, Federico decide di chiudere e prendersi del tempo per riflettere. Almeno fino a quando non arriva Emanuela.

Federico Mastrostefano ed Emanuela: una nuova conoscenza a Uomini e Donne?

Dopo aver chiuso la conoscenza con Marta e Talia, Federico Mastrostefano resta al centro dello studio, nel corso della puntata dell’1 dicembre 2025, per conoscere una nuova dama. Maria De Filippi, infatti, annuncia la presenza di una dama che ha chiamato la redazione esclusivamente per conoscere Federico che decide di incontrarla.

In studio, così, arriva Emanuela, una ragazza mora, estroversa e allegra che, con il suo modo di fare e il suo entusiasmo travolge tutti. Sarà l’inizio di una nuova conoscenza o il tutto si trasformerà in un’amicizia? Ad oggi, dalle anticipazioni, pare che tra i due non ci sia una frequentazione.