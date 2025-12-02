Emanuela è la nuova dama di Uomini e Donne che ha conquistato Federico Mastrostefano: ecco chi è fuori dal programma

A Uomini e Donne è arrivata una nuova dama che sembra aver già fatto colpo sul parterre maschile: lei si chiama Emanuela, ha 39 anni, arriva da Milano ma è originaria di Latina, città in cui in realtà non ha mai vissuto perché da piccolissima si è trasferita a Novi Ligure per poi spostarsi a Milano. In studio ha raccontato di avere due lavori e, all’occorrenza anche tre: “Sono responsabile commerciale e sono una ballerina professionista, quindi la mia passione e portare il mio talento alle mie ragazze.”, ha rivelato a Federico Mastrostefano, per la quale ha chiamato la redazione di Uomini e Donne.

Roberta Di Padua spiazza Alessandro: dono importantissimo a Uomini e Donne/ Lui piange: "Sei famiglia"

Proprio a Federico, Emanuela ha detto: “Tu porti luce, penso che siamo simili per ironia e carisma, che spesso nascondono una grande vulnerabilità.”, rivelando di apparire lei stessa inizialmente frivola, “poi chi mi conosce vede che c’è di più ma quello non è un posto per tutti”, ha aggiunto.

Chi è Lucia, dama di Uomini e Donne? Età, Francesco S, Instagram/ Perchè Gianni e Tina non si fidano di lei

Chi è Emanuela, la nuova dama di Uomini e Donne che ha conquistato Federico Mastrostefano

Per Federico Mastrostefano, quello con Emanuela sembra sia un colpo di fulmine, tanto da averla definita “mia”, avvertendo gli altri cavalieri di non guardarla neanche. “Hai un’energia dentro allucinante, – ha detto alla nuova dama di Uomini e Donne – mi metti i brividi per quanta energia hai. A noi che possiamo sembrare frivoli, non riescono a capire che possiamo essere anche profondi.” Pensiero che ribadirà nel corso della nuova puntata di oggi 2 dicembre, dicendole: “È una bellissima ragazza, frizzante, bella, mi dà energia”.