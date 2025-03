Emanuela Tittocchia è pronta a raccontarsi a cuore aperto nella nuova puntata di Storie di Donne al Bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta trasmesso in seconda serata su Rai2. Il programma racconta le storie di donne del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo che hanno fatto delle scelte di vita importanti per raggiungere traguardi e desideri come la famiglia, i figli e la carriera. Al centro della puntata di stasera c’è anche Emanuela Tittocchia, ex attrice di Centrovetrina e personaggio televisivo che si è fatto conoscere dal grande pubblico per aver partecipato a diversi programmi televisivi di successo.

Non solo, la Tittocchia è stata spesso al centro del mondo del gossip anche per la sua vita sentimentale e privata che l’ha portata ad innamorarsi diverse volte. Proprio l’attrice, ospite di Monica Setta, parlando della sua vita privata ha confessato: “ho amato tanto e ho sofferto molto. Tante situazioni mi hanno deluso profondamente e per me è difficile tornare ad amare”.

Emanuela Tittocchia e l’amore con Beppe Convertini nato a Centovetrine

La grande popolarità di Emanuela Tittocchia è sicuramente arrivata con la partecipazione nella soap di grandissimo successo dal titolo “Centovetrine” trasmessa su Canale 5. Il ruolo di Carmen Rigoni le ha sicuramente cambiato la vita regalandolo non solo la fama, ma anche una bella storia d’amore nato dietro le quinte con Beppe Convertini. “L’ho conosciuto 20 anni e mi sono invaghita” – ha raccontato l’attrice che l’ha conosciuto proprio grazie al suo lavoro. Sin dall’inizio la Tittocchia è rimasta affascinata dalla bellezza di Beppe Convertini così i due hanno cominciato a frequentarsi per diverso tempo, ma la loro storia è naufragata pur restando in ottimi rapporti.

L’attrice parlando di se ha anche rivelato che tra i suoi pregi c’è sicuramente l’umanità e l’autenticità che le hanno permesso di rimanere sulla cresta dell’onda nonostante mille difficoltà. Infine parlando della sua carriera ha precisato: “mi piace tutto del mio lavoro, in particolare la costruzione e la progettazione dei ruoli di tante donne che ho portato sul piccolo e grande schermo”.