Tutto su Emanuele, cavaliere del trono over di Uomini e donne

Sono tanti i nuovi protagonisti del trono over di Uomini e Donne e tra questi spunta anche Emanuele, un signore di Vercelli, in Piemonte. Divorziato e papà di due ragazzi, Stefano di 28 anni e Carolina di 25 anni, Emanuele ha voglia di mettersi in gioco e trovare una compagna. Il prossimo ottobre spegnerà 29 candeline e, nella vita, è un artigiano. Si occupa prevalentemente di ristrutturazioni di bagni, ed è alla ricerca di una donna che rispecchi le sue caratteristiche.

Chi è Damiano Foti, il cavaliere di Uomini e Donne/ Chiude con Morena, Gloria e Morena: Sperti non perdona

Nel parterre femminile del trono over ci sono diverse donne, tutte molto belle e tra le tante Emanuele sembra essere stato colpito da Sabrina Zago, la splendida dama cinquantenne che, a sua volta, ha voglia di cercare l’amore e di costruire una storia vera lontano dalle luci dei riflettori.

Emanuele e Sabrina: inizia una nuova conoscenza a Uomini e Donne

Dopo la presentazione, Tina Cipollari ha proposto ad Emanuele di conoscere Eemma Galgani. “Non conosco le dinamiche, Gemma la conosce tutta l’Italia, è una bella signora” – ha spiegato Emanuele. “Sono rimasto incuriosito, il parterre non è indifferente” – ha aggiunto Emanuele che, poi, ha deciso di provare a conoscere Sabrina. Nella puntata di Uomini e Donne del 2 aprile 2025, infatti, il cavaliere spiega di aver lasciato il numero a Sabrina.

Chi è Luciano, il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Tina Cipollari indaga

La dama ammette di essere incuriosita e promette di uscire a cena con lui. Tra i due, però, si intromette anche Giuseppe per un lapsus di Sabrina che, sbagliando, si rivolge ad Emanuele chiamando proprio Giuseppe. Emanuele, così, promette alla dama che, durante i loro appuntamenti, non sentirà mai parlare di Giuseppe stesso.