Chi è Emanuele Fiori: tutto sulla carriera e vita privata del tentatore di Temptation Island 2025 nonché ex concorrente del Grande Fratello

Emanuele Fiori, chi è il tentatore di Temptation Island

Questa sera ha inizio Temptation Island 2025, la nuova edizione del docu-reality dei sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. L’attenzione e la curiosità dei telespettatori sono rivolti non soltanto alle coppie in gioco ma anche al parterre di tentatori e tentatrici che, come ogni anno, metteranno alla prova i sentimenti e le storie d’amore dei protagonisti.

Tra i tentatori Vip quest’anno troviamo Emanuele Fiori, una vecchia conoscenza dei reality essendo stato concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello.

Nato il 15 maggio 1996 e originario di Cagliari, Emanuele Fiori ha vissuto una vita sempre in movimento, dal momento che ha spesso cambiato città a causa del lavoro del padre: Valerio Fiori, papà del tentatore, è stato infatti un amatissimo portiere di calcio, attivo in Serie A e in Nazionale soprattutto tra gli anni ’80 e ’90.

Il ragazzo ha inoltre un fratello gemello di nome Daniele e una sorellina più piccola di 12 anni: il tentatore è legatissimo alla sua famiglia.

Emanuele Fiori, le passioni, il Grande Fratello e la vita privata

Emanuele Fiori è anche un grandissimo appassionato di sport. Come il papà e come suo fratello Daniele, anche lui è stato calciatore in passato e ora svolge la professione di fisioterapista. Oltre al calcio, è anche un grande appassionato di Jujitsu, arte marziale di origini giapponesi, e di danza, praticando salsa e baciata. La grande opportunità televisiva è arrivata sul finire dello scorso anno, quando è diventato concorrente del Grande Fratello da subentrato, per poi essere eliminato lo scorso febbraio dopo pochi mesi.

In merito alla vita privata di Emanuele Fiori, tentatore di Temptation Island 2025, sappiamo che in passato ha avuto una convivenza di circa due anni in seguito alla quale era tornato a vivere assieme al padre e al fratello. Nella Casa del Grande Fratello aveva corteggiato Chiara Cainelli, la quale però non ricambiò l’interesse avvicinandosi sempre più ad Alfonso D’Apice, suo attuale fidanzato. Al momento, invece, Emanuele Fiori è single e pronto a lanciarsi in una nuova avventura televisiva, quella del reality delle tentazioni.