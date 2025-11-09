Emiliano ritrova una maglia ad Amici 25, lo aveva sospeso la professoressa Celentano: "Mi aspetto di più"

Amici 25, Emiliano finisce la sospensione: “Mi aspettavo di più”

Emiliano ha fatto ritorno a tutti gli effetti tra gli allievi di Amici 25 dopo il primo allontanamento, costretto dalla prof Alessandra Celentano alla sospensione. Ma stando alle anticipazioni emerse dalle registrazioni del talent di Canale Cinque, Emiliano farà ritorno nel programma nella puntata odierna, una nuova occasione cucita addosso ad Emiliano, che ora avrà modo di farsi valere una volta per tutte nella trasmissione Mediaset. Una delle sue esibizioni più recenti è stata quella sulle note di Tu vuo fa l’americano, ma per la rocciosa professoressa Celentano non è bastato e ha deciso di allontanare il ragazzo sospendendo per il momento la sua maglia: “Per me il lavoro che stai facendo, per le qualità e le doti che hai, non è abbastanza. Per me non è sufficiente” ha detto la professoressa.

Toni D'Angelo, chi è il figlio regista di Nino D'Angelo/ Il film dedicato al padre

Adesso però il purgatorio sembra finito per Emiliano, pronto a godersi il cammino nel talent di Maria De Filippi con una maturità diversa. Vedremo se le cose andranno meglio e se la crescita obbligata dalla professoressa Celentano porterà dei risultati diversi e attesi da Emiliano.

Emiliano scatena il pubblico di Amici 25: “E’ uno dei migliori”

Del talento di Emiliano non hanno mai avuto dubbi invece i telespettatori che in queste settimane hanno avuto la possibilità di gustarsi la crescita del ballerino della professoressa Alessandra Celentano, rinomata per mettere sotto torchio i suoi allievi.

Amici 25/ Anticipazioni e diretta puntata 9 novembre 2025: Annalisa, Diana Del Bufalo e Ornella Vanoni ospiti

E sui social sono in tantissimi a riconoscere le qualità di Emiliano: “E’ uno dei ballerini migliori di questa edizione”, “Talento purissimo che merita di essere preservato” si legge tra i messaggi spuntati sul web. Vedremo se adesso riuscirà a guadagnare terreno nel programma condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque.