Amici 25, Emiliano Fiasco è la nuova stella: il ballerino 16enne che fa piangere la giuria con la sua sensibilità.

Nel talenti di Maria De Filippi, Amici 25, è entrato un altro genio della danza, Emiliano Fiasco. Pare essere lui quest’anno la stella di punta dell’edizione, nonchè il concorrente più giovane di tutti. Il ballerino, oltretutto, ha mostrato di avere un carattere estremamente sensibile e sincero, qualità senza dubbio apprezzate nel programma di Canale 5. Emiliano si è anche commosso dopo aver ballato, emozionato dal traguardo raggiunto.

Classe 2008, Emiliano ha iniziato a ballare da piccolissimo a Roma, e nonostante l’età è riuscito a calcare alcuni dei palchi più famosi d’Italia. Il suo talento si è visto subito e della sua immensa bravura si è accorto anche Emanuel Lo, il quale, dopo averlo visto ha dichiarato: “Mi fai pensare che la parola talento non sia solo una parola, ma che si vede nella tua danza”. Emiliano Fiasco ha anche svelato che quando era piccolo a soli cinque anni preferiva allenarsi piuttosto che giocare.

Emiliano Fiasco già famoso? Da Roberto Bolle a Ilary Blasi: dove l’abbiamo già visto

Non tutti sanno che Emiliano Fiasco, concorrente di Amici 25, ha già ballato per Maria De Filippi nel 2021. Dove? L’abbiamo visto nel programma di Tù sì que vales quando aveva soltanto 12 anni. Nello show aveva ballato sotto la canzone “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni, e dopo aver visto il suo immenso talento, anche Gerry Scotti si era commosso scoppiando a piangere. I traguardi comprendono anche lo spettacolo di Roberto Bolle “Viva la danza” e “Star in the Star” di Ilary Blasi. In seguito ha ballato anche nel celebre musical Billy Elliot.

