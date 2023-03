Chi è Emilio Paolo Piluso, finalista The Voice Senior 2023/ I Ricchi e Poveri: “Cose grandissime…”

Paolo Emilio Piluso finalista a The Voice Senior 2023

Emilio Paolo Piluso è una dei profili su cui i Ricchi e Poveri hanno deciso di scommettere per The Voice Senior 2023. Un sinonimo di “garanzia qualità” in vista della finale che si terrà questa sera, venerdì 3 marzo su Raiuno, a partire dalle 21.15 circa. Una puntata che si prospetta scoppiettante ed Emilio, che nella vita di tutti i giorni è ingegnere, vuole confermare le eccellenti qualità che gli sono valse il pass per la finalissima. In questo percorso che lo ha portato quasi al traguardo, Emilio Paolo Piluso ha cantato “Io per lei” del grande Pino Daniele, ma anche “Bella Estate” di Mango, riscuotendo apprezzamenti totali.

Tutti i giudici infatti lo avrebbero voluto in squadra, ma alla fine la sua scelta è ricaduta sui Ricchi e Poveri, con un simpatico siparietto con Loredana Bertè, che non è passato inosservato ai telespettatori. Il sessantunenne ha ottenuto menzioni lusinghiere anche sulla carta stampata, dopo le sue interpretazioni, ma adesso dovrà confermarsi nella puntata più delicata di tutta la stagione di The Voice: riuscirà a trionfare?

Paolo Emilio Piluso, quel feeling coi Ricchi e Poveri che è valso la finale di The Voice Senior 2023

Sarà ovviamente il pubblico a decidere e decretare il vincitore di The Voice Senior 2023. Per Paolo Emilio Piluso sarebbe un sogno imporsi in un programma così importante. D’altra parte ha sempre coltivato con cura la sua passione, seppur non si sia mai tramutata in un lavoro vero e proprio. Col suo talento, tuttavia, ha conquistato il palco di The Voice e infine l’accesso alla puntata finale.

C’è dunque grande curiosità di capire come si chiuderà il percorso di un concorrente, che già in principio aveva intrigato per i suoi modi di fare e soprattutto per la sua umiltà. “Loredana è una mia conterranea (è di Bagnara Calabra, ndr), Gigi è un grande maestro, Clementino è simpaticissimo e i Ricchi e Poveri hanno voci straordinarie. Scelgo i Ricchi e Poveri. Mi intriga il fatto di cantare con voi”, aveva spiegato lui il giorno della scelta. E loro gli avevano promesso che avrebbe fatto “cose grandissime”. Così, in effetti, è stato. La finale lo attende…

