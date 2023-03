Emilio Paolo Piluso, chi è il finalista di The Voice Senior 2023/ “Non sono mai stato sostenuto”

Emilio Paolo Piluso: chi è il finalista di The Voice Senior 2023?

Emilio Paolo Piluso, 61 anni e originario di Cosenza, dopo aver portato il brano “Io per lei” di Pino Daniele è stato scelto dai coach Ricchi e Poveri come finalista di The Voice Senior 2023! Il cantante ha un’idea molto particolare della musica: “La musica è una materia così complessa che forse la sua complessità è paragonabile solo alla complessità dell’universo. Si tratta di una storia infinita”.

Paolo si è raccontato così: “Sin da bambino ero attratto da qualsiasi strumento musicale ma non sono stato sostenuto su questa mia attitudine, non sono stato supportato, ho sempre fatto tutto da solo. Per me è difficile parlare della mia vita, sono nato musicista e poi sono diventato anche ingegnere, la differenza tra diventare musicista e diventare ingegnere è abissale perché non tutti possono diventare musicisti, ingegneri si, musicisti no”. Nonostante la musica sia sempre stata la sua grande passione, il cantante ha iniziato a fare musica solo a 26 anni, le sue scelte di vita lo hanno spesso allontanato dal suo sogno ma per Emilio Paolo Piluso l’esperienza a The Voice è un modo per “riscattarsi”.

Il percorso di Emilio Paolo Piluso a The Voice Senior 2023 e la finale

Emilio Paolo Piluso ha iniziato il suo percorso a The Voice cantando il brano “Bella d’estate” di Mango, un brano molto difficile che ha fatto girare tutti e 4 i giudici di The Voice! Tutti si sono alzati in piedi e si sono complimentati con lui. I Ricchi e Poveri hanno commentato la sua esibizione dicendo: “Cantare Mango è difficilissimo, hai un timbro di voce molto bello e anche il falsetto. Una voce come la tua a noi manca”.

I Ricchi e Poveri hanno scelto Emilio Paolo Piluso come finalista per la sua precisione, per l’intonazione e per la voce cristallina, il cantante è stato contento della canzone scelta dai coach per la semifinale ma allo stesso tempo era preoccupato: “Sono preoccupato perché dovrò fare una prestazione almeno uguale a quella che ho già fatto. Mettere più cuore è la confusione che vivo in quel momento perché la musica è così, è un momento che fugge, è successo con la canzone che ho presentato la prima volta e non so se anche adesso sarà così ma lo spero”. L’esibizione del cantante alla semifinale è andata benissimo, i Ricchi e Poveri hanno commentato: “Ha fatto quello che gli abbiamo chiesto, ci ha messo il cuore e l’ha interpretata nel miglior modo possibile”. Potrebbe essere lui il vincitore di The Voice Senior 2023?

