Chi è Emma Krokdal, moglie dell’attore Dolph Lundgren/ Il “mistero” sul matrimonio e il viaggio in Grecia

Dolph Lundgren ed Emma Krokdal: il “presunto” matrimonio nonostante i 40 anni di differenza

Come riporta Il Fatto Quotidiano, uno dei volti più celebri del mondo del cinema pare essere convolato a nozze. Si tratta di Dolph Lundgren, noto per il ruolo di Ivan Drago in Rocky IV e Creed II. La fortunata sposa dell’attore sarebbe la giovane personal trainer Emma Krokdal – 25 anni – e dunque ben 40 anni più giovane di lui. La coppia è stata avvistata in vacanza a Mykonos, Grecia, in compagnia anche delle figlie di Dolph Lundgren: Ida e Greta, quasi coetanee della moglie dell’attore.

Le foto che ritraggono Dolph Lundgren in Grecia in compagnia della neo-sposa Emma Krokdal fanno comunque piacere anche per un altro dettaglio oltre al presunto matrimonio. Come racconta Il Fatto Quotidiano, l’attore noto per il ruolo di Ivan Drago ha lottato per otto anni contro un cancro; gli ultimi scatti mettono però in evidenza una forma smagliante che dimostra come sia riuscito a vincere alla grande la battaglia contro la malattia.

Dolph Lundgren ed Emma Krokdal: gli indizi che confermano il matrimonio

Per Dolph Lundgren ed Emma Krokdal si parla di matrimonio “presunto” ma, come racconta il portale, sono emerse alcune testimonianze che sembrerebbero confermare l’unione nuziale. Nello specifico, sarebbero spuntate delle foto che ritraggono la giovane personal trainer con un vestito bianco – presumibilmente da sposa – nel bel mezzo di una festa. Inoltre, altri scatti li vedono felicemente innamorati con tanto di fede nuziale al dito.

La vacanza a Mykonos di Dolph Lundgren ed Emma Krokdal sembra dunque una vera e propria luna di miele per neo-sposi. Tra gli altri indizi sul matrimonio riportati da Il Fatto Quotidiano c’è un video che mostra un gruppo di persone festeggiare con tanto di didascalia: “Congratulazioni”. La traccia eloquente sarebbe il fatto che tra le persone taggate risultano esserci proprio l’attore e la 25enne. La personal trainer – 40 anni più giovane di Dolph Lundgren – è stata descritta così dal marito: “Molto matura per la sua età ed è venuta qui da una piccola città della Norvegia”. Sempre il sito del quotidiano racconta la genesi del primo incontro; l’attore era intento a cercare una sala da box e, chiedendo informazioni proprio ad Emma Krokdal, sarebbe scattata la scintilla.

