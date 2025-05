La cantante norvegese Emmy Kristiansen, meglio conosciuta come Emmy, rappresenterà l’Irlanda con il brano Laika Party nella seconda serata dell’Eurovision 2025, evento che si terrà a Basilea dal 13 al 17 Maggio 2025 e c’è grande attesa per questa manifestazione, evento annuale che vede alcuni dei migliori protagonisti del panorama globale.

Emmy Kristiansen è nata ad Holmestrand il 13 Settembre 2000, è una cantautrice norvegese cresciuta in una famiglia di musicista e coltivava fin da piccola la sua passione per la musica. Nel 2015 si fa conoscere con la canzone Aiaiaiai in un concorso canoro per bambini dove raggiunge la semifinale.

Nel 2021 partecipa al Melodi Grand Prix, evento che decide la selezione norvegese per l’Eurovision Song Contest e l’artista non va oltre il sesto posto. Nel 2025 partecipa invece all’Eurosong, la selezione irlandese per accedere all’Eurovision 2025 e domina riscuotendo grandi consensi e primeggiando sia per quel che riguarda la giuria che per il televoto. L’artista rappresenterà cosi l’Irlanda.

Emmy all’Eurovision con Laika Party, chi è e cosa significa questo brano

Laika Party è stata scritta da Emmy Kristiansen in collaborazione con altri quattro artisti norvegesi ed è stata prodotta da Henrik Ostlund, in collaborazione con Jonas Jensen. Si tratta di una canzone di carattere storico con Emmy che presenterà la canzone all’Eurovision 2025 e la canzone è un omaggio alla cagnolina Laika, molto conosciuta a livello globale.

Laika è stata infatti il primo essere vivente a orbitare attorno alla Terra andando cosi nello spazio ma facendo purtroppo una tragica fine. Questa canzone, spiega l’artista, nasce dopo che Emmy ha scoperto la sua storia e il suo tragico destino e nel brano Emmy vede un futuro alternativo del cane, destinato a girovagare in festa per lo spazio senza fine.

Emmy ha presentato questa canzone inizialmente per il Melody Grand Prix, manifestazione canora norvegese ma la canzone viene bocciata e cosi l’artista decide di presentarla in Irlanda dove a sorpresa vince. L’Irlanda ha partecipato all’Eurovision Song Contest per ben 7 volte e condivide il primato di successi insieme alla Svezia, evidenziando la grande tradizione canora.

Il video di Laika Party, di Emmy, nella seconda semifinale all’Eurovision 2025