Chi è Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: “Non approvo le cose che scrive”/ “I tradimenti…”

Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri: “Mio marito maschilista? Assolutamente no…”

Vittorio Feltri non ha certamente bisogno di presentazione; giornalista influente e navigato del panorama italiano, caratterizzato da verve e capacità di giudizio spesso tagliente e senza filtri. Se però da un lato le tappe professionali sono più che note, dall’altro risultano minori le informazioni che lo riguardano dal punto di vista sentimentale. Non tutti sanno che il direttore di Libero è sposato da oltre 50 anni con Enoe Bonfanti; insieme hanno avuto anche due figli di nome Mattia e Fiorenza.

Enoe Bonfanti – moglie di Vittorio Feltri – risulta più restia all’esposizione mediatica, curandosi di vivere la propria quotidianità e professione lontano dalle ingerenze dei media. Come riporta il portale Today, la donna ha deciso di rivelare alcuni dettagli del suo matrimonio longevo con il giornalista in un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera. Il contributo di Enoe Bonfanti non parte proprio in maniera positiva rispetto a suo marito Vittorio Feltri: “Non sono d’accordo con certe cose che scrive; io non lo farei mai… Se è maschilista? No, sono sicura di no perché considera le persone come persone, maschi o femmine che siano. Non giudica quello che uno fa, dice che sono cavoli suoi“.

Enoe Bonfanti e i ripetuti tradimenti di suo marito Vittorio Feltri: “Giurava di non farlo più, ma poi…”

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, Enoe Bonfanti – moglie di Vittorio Feltri – prosegue nel motivare perché non considera suo marito un maschilista. “L’ho visto anche con i figli: Mattia si rifaceva il letto, aiutava ad apparecchiare e sparecchiare come le sorelle. E quando loro dicevano di voler fare le principesse, replicava che dovevano studiare, scegliere una professione ed essere indipendenti”. La donna rivela poi un aneddoto controverso riferito al passato: “Quando sparì per tre giorni? Chiamai il suo amico Botti per sapere dove fosse, mi disse: ‘Sarà in qualche bisca a giocare a carte’. Però deve averlo avvisato perché quella sera tornò. Abbiamo provato a chiarire, ma non c’era niente da chiarire”

Come riporta Today, nell’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera da Enoe Bonfanti, arriva anche un riferimento ai presunti tradimenti di suo marito, Vittorio Feltri. “I tradimenti sono sempre stati molti, ma lui le chiama “diversificazioni”. “Le sue diversificazioni sono state molto fastidiose e non mi sono mai piaciute. Giurava di non farlo più, ma giurava il falso“. La donna ha poi aggiunto: “Perchè non l’ho lasciato? Non ero indipendente economicamente, dove andavo? Mia madre era morta e mio padre viveva in Val Seriana… Che futuro avrei garantito ai nostri figli? E poi non avrei mai voluto che crescessero lontani da lui”.











