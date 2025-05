CHI È ENRICA CENZATTI? DUE FIGLI CON ANDREA BOCELLI E POI LA CAUSA PER…

Chi è Enrica Cenzatti, ex moglie di Andrea Bocelli, che questa sera verrà celebrato nuovamente su Canale 5 con la riproposizione dell’emozionante “Andrea Bocelli 30 – The celebration”, la prima di due serate-evento in cui viene ripercorsa la lunga e fortunata carriera del 66enne cantautore toscano assieme a tanti amici e colleghi che duetteranno con lui per uno show che viaggerà tra musica, amarcord ed emozioni. E il ritorno sul piccolo schermo di una delle voci più amate, non solo entro i confini nazionali ma pure all’estero, è l’occasione per ripercorrere la vita sentimentale del diretto interessato e in particolare accendendo i riflettori sulla prima consorte: scopriamo dunque qui chi è Enrica Cenzatti, ex moglie di Andrea Bocelli, e cosa sappiamo della loro storia d’amore.

Per raccontare chi è Enrica Cenzatti, ex moglie di Andrea Bocelli, la donna che tra l’altro l’ha reso padre due volte, dobbiamo tornare indietro nel tempo, e più precisamente alla fine degli Anni Ottanta quando la futura star della musica leggera italiana incontrava la donna (1989) e poi convolava a giuste nozze con lei: era infatti il 1992 e Bocelli portava all’altare la Cenzatti, per un matrimonio durato quasi dieci anni e nel corso del quale erano nati i primi due figli dell’artista, ovvero Amos (parliamo di lui più diffusamente in un pezzo interamente dedicato) e successivamente Matteo. Dopo la fine della love story con Enrica, per Bocelli si apriva un nuovo capitolo grazie all’incontro con Veronica Berti, di molto più giovane di lui, e con la quale avrà nel 2012, prima delle nozze (celebrate due anni dopo), la sua terza e ultima figlia, Virginia.

EX MOGLIE DI ANDREA BOCELLI: L’ADDIO NEL 2002 A CAUSA DI…

Ma cosa si conosce a proposito del suo primo matrimonio? Scoprendo chi è Enrica Cenzatti, ex moglie di Andrea Bocelli, bisogna innanzitutto premettere che il cantautore ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla propria vita privata e anche sui motivi che avevano portato la oramai ex coppia a dirsi addio e a divorziare. Come sappiamo, la donna classe 1969 aveva incontrato per la prima volta il futuro marito molto giovane, quando questi suonava il piano in un bar e per i due era scattato il proverbiale colpo di fulmine. Tuttavia, dopo la nascita di Amos (1995) e Matteo (1997) la loro relazione si era incrinata; qualcuno parla di tradimenti (ipotesi, va ricordato, mai verificata e né confermata dai diretti interessati) o di alcuni dissidi e aveva fatto notizia all’epoca l’accordo economico per un divorzio che le cronache definivano “multimilionario”.

Quali che ne siano stati i motivi, tuttavia sappiamo che tra di loro i rapporti sono comunque sereni e, per aggiungere un altro tassello al nostro racconto su chi è Enrica Cenzatti, ex moglie di Andrea Bocelli, bisogna ricordare che la donna originaria di Pontedera e sua corregionale pare si fosse successivamente trasferita in una villa di Forte dei Marmi assieme ai due figli, ancora piccoli, e con l’artista che era andato ad abitare a poca distanza per restare vicino a loro. A proposito proprio delle sue storie d’amore precedenti, e sulla loro fine, Bocelli aveva avuto modo di dire la sua parlando di come intende lui una storia interessante: “Se la porta della camera da letto si apre su qualcosa di bello e interessante, allora l’amore durerà. Se invece si apre su qualcosa che è noioso o poco interessante, non durerà”.