Enrica Mormile, moglie di Peppe Vessicchio: chi è? I due sono stati insieme per quasi cinquant'anni: un grande amore iniziato nel 1977

Molto riservato nonostante il suo essere un personaggio pubblico, Peppe Vessicchio ha parlato poche volte della sua vita privata e in particolar modo sono pochi i dettagli che ha rivelato in merito alla sua famiglia e al rapporto con sua moglie. Scomparso pochi giorni fa a soli 69 anni, Peppe è stato un marito e un papà devoto: nel 1977 ha conosciuto Enrica Mormile, giovane poi diventata diversi anni dopo sua moglie. All’epoca del loro primo incontro, Enrica era già mamma: da giovanissima ha infatti avuto la figlia Alessia, nata da un rapporto precedente a quello con Peppe Vessicchio. Il grande musicista si è sempre sentito un papà per Alessia, nonostante la differenza di età tra loro fosse davvero poca, di soli 14 anni.

Tornando alla moglie di Peppe Vessicchio, sono poche le informazioni che abbiamo sul suo conto. Il maestro d’orchestra, come dicevamo, è sempre stato molto riservato e raramente ha parlato del suo rapporto con Enrica. Sappiamo però che i due si sono incontrati nel 1977 e sposati solamente diversi anni più tardi. Il loro grande amore, infatti, inizialmente non ha avuto bisogno di firme né di promesse: così il tempo è passato e la coppia ha deciso di giurarsi amore eterno solamente nel 1989, dunque ben 12 anni dopo.

Chi è Enrica Mormile, moglie di Peppe Vessicchio: “Io e lei ci manchiamo molto”

Peppe Vessicchio ha parlato in poche occasioni della moglie. In una di queste, a Verissimo, ha scherzato dicendo: “Mia moglie mi ha conosciuto con la barba quindi non la taglio, voglio evitare traumi. Non me la sono mai tagliata altrimenti mi avrebbero lasciato fuori casa senza riconoscermi”. E ancora spiegava: “Io e lei viviamo in simbiosi. Non è tutto idilliaco ma troviamo sempre un punto di incontro. Ci manchiamo molto nonostante stiamo insieme da 45 anni”. Un grande amore, dunque, interrotto purtroppo troppo presto.