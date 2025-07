Enrico Brignano, chi è e carriera del comico: i primi passi

Questa sera, martedì 15 luglio 2025, va in onda in prima serata su Rai 2 alle ore 21.20 lo spettacolo intitolato Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre, il one-man show di Enrico Brignano. Il comico torna in televisione con uno dei suoi più celebri spettacoli, pronto ad allietare i telespettatori con la sua innata simpatia e i suoi ironici monologhi. La storia artistica di Enrico Brignano affonda le radici negli anni ’90, quando si affaccia per la prima volta sul palcoscenico televisivo, cinematografico e teatrale.

Originario di Roma e classe 1966, si è sin da giovane avvicinato alla recitazione frequentando la scuola di teatro di Gigi Proietti e, nello specifico, il suo celebre laboratorio di esercitazioni sceniche che ha formato, fra gli altri, anche Gabriele Cirilli e Giampiero Ingrassia. A inizio anni ’90 arrivano le sue prime apparizioni televisive come comico e barzellettiere, a La sai l’ultima? e successivamente a Scherzi a parte ospite nel 1992.

Enrico Brignano, il grande successo tra tv, teatro e cinema

Enrico Brignano in televisione ha portato la sua arte comica al servizio di programmi come Zelig e Che tempo che fa; tra i suoi più celebri one-man show sul piccolo schermo troviamo invece Un’ora sola vi vorrei ed Enricomincio da me, oltre a Tutto suo padre… e anche un po’ sua madre in onda questa sera su Rai 2. Attivissimo anche a teatro, ha portato i suoi più celebri one-man show anche sulla scena teatrale, oltre ad aver recitato in celebri spettacoli come Sogno di una notte di mezza estate e Rugantino.

Non solo comico e presentatore ma anche attore: in televisione in molti lo ricordano per la sua partecipazione alla fiction Un medico in famiglia tra il 1998 e il 2000. Al cinema, invece, ha scritto, diretto e interpretato al fianco di Vittoria Belvedere il film Si fa presto a dire amore del 2000; è stato inoltre diretto da Carlo Vanzina in Un’estate al mare e Un’estate ai Caraibi, mentre nel 2008 ha anche recitato in Asterix alle Olimpiadi.