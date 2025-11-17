Tutto su Enrico, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne arrivato per Marina ma ce lascia il numero di telefono a Barbara de Santi.

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne c’è anche Enrico, un signore di 61 anni, originario della provincia di Milano. Enrico è arrivato in studio mostrando interesse per Marina che, desiderosa di trovare una persona con cui avere una frequentazione continua, ha accettato di conoscerlo. Elegante e composto nei modi, Enrico ha colpito tutti per i suoi modi di fare convincendo, così, Marina a dare una possibilità ad Enrico. Tuttavia, l’interesse di Enrico per Marina non appare esclusivo.

La dama, infatti, durante il primo confronto al centro dello studio, ha raccontato di aver chiesto ad Enrico di svelare i nomi delle dame che considera più belle. Enrico ha così ammesso di trovare Barbara molto bella al punto da averle lasciato anche il numero di telefono.

Enrico, nuovo confronto a Uomini e Donne con Marina

Nella puntata di Uomini e Donne del 17 novembre 2025, Marina non trattiene le lacrime e il motivo è proprio la decisione di Enrico di lasciare il numero di telefono a Barbara De Santi ribadendo di trovarla una delle dame più belle del parterre.

Stanca di ricevere delusioni, Marina non trattiene le lacrime spiegando che, dietro la corazza che sfoggia, nasconde una grande fragilità. Di fronte allo stato d’animo della dama, interviene anche Maria De Filippi che chiede al cavaliere perché abbia lasciato il numero a Barbara che, a sua volta, ha rifiutato. Tra Enrico e Marina, il rapporto sembrerebbe essere giunto al termine.