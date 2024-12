Enrico Nigiotti è tra i protagonisti della terza ed ultima puntata di This Is Me, lo show evento che celebra i talenti nati nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra questi c’è anche il cantante livornese che durante la sua partecipazione nella scuola più seguita d’Italia decide di abbandonare il programma per lasciare spazio alla ex fidanzata Elena D’Amario. Una scelta di cui non si è mai pentito e che rifarebbe anche oggi. Dopo l’uscita di Amici però le cose non sono andate come sperava ed è tornato a lavorare come magazziniere: “avendo abbandonato il programma, le case discografiche hanno rotto i contratti con me, perché ero, giustamente, ritenuto inaffidabile. Quindi ho cominciato a fare un altro lavoro: facevo il magazziniere e, nel frattempo, insegnavo anche chitarra”. Sono stati momenti davvero difficili con il cantautore che ad un certo punto ha pensato anche di lasciare il mondo della musica e di partire per le Canarie.

“Ho conosciuto in quel periodo la mia compagna Giulia, mamma dei miei due gemelli. Pensavamo di lasciare l’Italia per aprire una birreria alle Canarie” – ha raccontato il cantautore a Verissimo. Poi la partecipazione a X Factor fino alla grande occasione: il Festival di Sanremo dove partecipa con il brano “Nonno Hollywood” conquistando critica e pubblico.

Nonostante un momento no, Enrico Nigiotti non ha mai abbandonato il mondo della musica e ha iniziato a scrivere e collaborare con artisti del calibro di Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini. L’obiettivo del cantautore livornese è quello di continuare a fare musica: “voglio fare questo lavoro per tutta la vita rimanendo sempre lo stesso”. Dopo il grande successo con Nonno Hollywood confessa: ” sono più severo e critico nell’ascoltare i miei pezzi” e non nasconde che non riuscirebbe mai a cantare un pezzo scritto da un altro. ” L’’ispirazione arriva per qualcosa che senti, vorrei scrivere sempre e di più, ma sono sempre in giro a suonare” – ha confessato a milanoweekend.it.

Da poco è tornato alla musica con il nuovo singolo “Tu sei per me”, una dichiarazione d’amore che con influenze country e gospel potente che ha scritto e prodotta da Jvli e Enrico Brun.